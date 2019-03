Skyderi i København: Politiet massivt til stede

Københavns Politi efterforsker et skyderi på Amagerbrogade i København torsdag aften

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Torsdag aften har Københavns Politi fået en anmeldelse om et skyderi på Amagerbrogade ved Amager Boulevard i København.

Det bekræfter vagtchef Henrik Brix over for Ekstrabladet.

- Klokken 19.08 får vi en anmeldelse om skyderi på Amagerbrogade. Derfor er vi massivt til stede, lyder det.

Vagtchefen bekræfter over for Ekstra Bladet, at der er hold i anmeldelsen om skud. Præcis hvor mange ved politiet ikke endnu, men der er minimum tale om tre skud.

Ifølge Ekstra Bladets mand på stedet ligger der også tre patronhylstre ved det afspærrede område.

Politiet har ikke fundet nogen, der er ramt, men de leder i området. Til gengæld har de tilbageholdt en mindre gruppe personer.

- Man har tilbageholdt nogle stykker, og man tilbageholder dem for at finde ud af, hvem de er, og hvorfor de er lige der, fortæller vagtchefen, der endnu ikke ved, præcis hvor mange, der er tale om.

Klokken 20.30 er de dog ikke længere i politiets varetægt.

- Det var nogle lokale unge, der havde en mistænkelig adfærd, så vi tog fat i de og fik registret. De havde umiddelbart intet med det at gøre så de er sendt videre, siger Henrik Brix.

Ekstra Bladets mand på stedet fortæller, at hele krydset mellem Amagerbrogade og Amager Boulevard er spærret af, så hverken busser eller biler kan komme forbi.

Undersøger området

I forbindelse med skyderiet på Amagerbrogade har politiet afspærret den nærliggende Holmbladsgade.

- Vi skal have den undersøgt med vores hunde, og det distraherer dem, hvis der er folk, så derfor er der spærret af. Det er for at undersøge, om vildfarne projektiler er endt derude, siger Henrik Brix fra Københavns Politi.

Vagtchefen ved ikke, om betjentene på Amager planlægger at afspærre andre gader omkring gerningsstedet.

Ekstra Bladet følger sagen.