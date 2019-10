Skyderi i nat

Politiet har afspærrede en vej, fordi de undersøgte et mistænkeligt forhold. - Vi har konstateret, at der har været afgivet skud, oplyser politiet

Politiet afspærrede Vejlands Allé på Amager i København på grund af skyderi sent tirsdag aften.

Tirsdag aften fortalte politiet, at der var tale om et muligt skyderi, men tidligt onsdag morgen bekræftede Henrik Brix, vagtchef hos Københavns Politi, at der har været tale om et regulært skyderi.

- Vi har konstateret, at der har været afgivet skud derude og har konstateret af, der ikke er nogen, der er blevet ramt.

- Vi har fundet patronhylstre på stedet.

Politiet har fat i flere vidner, der har hørt noget til skyderiet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Kenneth Meyer

- Derudover har vi ikke så meget. Det har formodentligt været affyret fra nogle biler, siger vagtchefen.

- Hvad gør I så som politi i den sag?

- Vi prøver på forskellige vis. Af det, vi har fundet, må vi se om, der er spor på. Ellers kan man lukke en sag igen, hvis det er.

- Ingen er blevet indbragt til skadestuen, hvilket må siges at være den gode side af den sag.

Vi undersøger i øjeblikket et mistænkeligt forhold på Vejlands Alle, hvorfor trafikken er spærret i begge retninger mellem Ørestads Boulevard og Artillerivej. Vi har ikke yderligere kommentar i øjeblikket #politikdk — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) October 8, 2019

Vejen blev åbnet igen omkring klokken 01.30 natten til onsdag.