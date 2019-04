Nordsjællands Politi oplyser, at der lørdag aften har været skyderi i Rungsted

Der har lørdag aften været skyderi i Rungsted. Det bekræfter vagtchefen hos Nordsjællands Politi, der nu oplyser på twitter, at flere er ramt af skud.

- Vi er massivt til stede på Rungsted Strandvej på grund af skyderi. Flere er ramt, oplyser politiet.

Ekstra Bladet har modtaget en række tip fra folk, der også forklarer, at politiet i øjeblikket er massivt til stede ved området omkring Rungsted Strandvej.

En af vidnerne til episoden er 46-årige Jakob Olrik:

- Jeg kommer kørende i en taxa, og vi bliver holdt ind. Der er et meget stort politiopbud og 3-4 ambulancer. Der render en 7-8 gangster-typer rundt og var meget ophidsede. Så gik jeg ind mellem to stisystemer og kunne se, at der var politi med skudsikre veste, automatvåben og hunde, der gennemsøgte området. Det virkede som om, de ledte efter nogen.

- Skudepisoden foregik umiddelbart udenfor Sofienberg Slot på Rungsted Strandvej, der er lukket helt af nu. Man kunne høre en hel salve af skud blive affyret.

