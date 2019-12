Skyderi i stor amerikansk by: 11 personer skudt

Flere amerikanske medier skriver, at der har været et skyderi i New Orleans i USA.

Ifølge politiet skulle 11 personer være såret. To personer skulle være i kritisk tilstand, og de blev fragtet til hospitalet sammen med seks andre ofre.

Et sidste offer gik selv på hospitalet.

Skyderiet skulle være foregået i Canal Street i New Orleans tidligt søndag morgen lokal tid. Området er kendt for sit natteliv.

Politiet har tidligere tilbageholdt en person i relation til skyderiet, men i politiets seneste pressemeddelelse oplyser de, at der ikke er nogen anholdte.

#NOPD is investigating a shooting in the 700 block of Canal Street. Initial reports showing multiple victims. A suspect has been apprehended near the scene. No further details at this time. #NOPDAlert — NOPD (@NOPDNews) December 1, 2019

Opdateres...