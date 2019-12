Skyderi på amerikansk militærbase: Gerningsmand død

To personer meldes dræbt ud over gerningsmand

Fredag morgen lokal tid har der været skyderi på en flyvebase ved byen Pensacola i den amerikanske delstat Florida.

Det bekræfter det lokale politi. Kort før klokken 15 dansk tid oplyser politiet, at situationen er overstået, idet gerningsmanden er død.

Det amerkanske miltær oplyser, at to personer har mistet livet ud over gerningsmanden. Derudover meldes i alt 10 personer bragt på lokale hospitaler for at modtaget behandling.

Militærbasen blev lukket helt ned som følge af skyderiet, hvor begge ind- og udgangsporte var bevogtet.

Pensacola ligger ved kysten tæt på nabostaten Alabama.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, er blevet orienteret om hændelsen, og han overvåger situationen, oplyser næstkommanderende pressesekretær Judd Deere på Twitter.

