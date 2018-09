Skyderi på Nørrebro: Tre ramte

Ved du noget? Tip os på 1224@eb.dk eller sms/mms på 1224 (alm. takst)

Tre personer er fredag aften blevet såret efter nye skyderier i København.

Det fortæller kommunikationsmedarbejder hos Københavns Politi, Rasmus Schultz, til Ekstra Bladet.

Klokken 21.09 er der affyret skud i Guldbergsgade på Nørrebro.

Ekstra Bladet har en kvinde til stede, som selv konstaterer, at to personer er blevet såret og har ligget kvæstet. Politi og redning er fremme.

Foto: Rasmus Flindt

- Vi hører en mængde skudsalver fra stuen, hvor vi sidder. Flere end 10 skud. Vi går herefter hen til vinduet og ser en sølvgrå bil bakke i høj fart ned mod Skt. Hans Torv, siger Ekstra Bladets kvinde på stedet.

- Så går vi ned og ser. Der bliver råbt fra politiet på gaden. Stort set alle betjente er i færd med at hjælpe en, der ligger ramt på gaden.





Foto: Rasmus Flindt

To ambulancer ankom hurtigt efter til stedet. De er begge kørt fra stedet med personer. Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er to personer kørt til Rigshospitalets traumecenter.

En tredje ambulance er ankommet til Guldbergsgade klokken 21.30.

Politiet har afspærret Guldbergsgade og er i færd med at afsøge området.

En af de ramte lå i T-krydset Guldbergsgade og Meinungsgade midt på vejen.

Rasmus Schultz fortæller til Ekstra Bladet, at politiet i forvejen er godt til stede på Nørrebro på grund af en række andre skudsager i den seneste tid. Faktisk var en politipatrulje i færd med at lave en politiforretning i den anden ende af Guldbergsgade - godt 100 meter væk - da betjentene pludselig hørte en skudsalve.

- De løber derfor mod stedet, og da de kommer frem ligger der altså flere sårede på vejen, siger Rasmus Schultz til Ekstra Bladet.

Betjentene når ikke at se, hvem det er, der skyder. Noget tyder imidlertid på, at der er skudt i flere retninger.

- Der er to ramte i den ene ende af gaden. Lidt længere oppe ad Guldbergsgade ligger en tredje, siger Rasmus Schultz.

Alle tre er blevet kørt til Rigshospitalets traumecenter. Der er endnu ingen melding om deres tilstand.



En af bil fik skudt hul i døren under skudepisoden. Foto: Kenneth Meyer

Der er for tiden indført visitationszone i et afgrænset område på netop Nørrebro som følge af flere sammenstød mellem kriminelle, hvor skydevåben har været anvendt.

Det er ottende skudepisode i og omkring København den seneste uge.

Politidirektøren i København, Anne Tønnes, oplyste tidligere på ugen, at de mange skyderier skyldes, at en bande er splittet op.

Det skulle ifølge flere medier dreje sig om banden Brothas.

Rasmus Schultz ved på nuværende tidspunkt ikke, om de tre ramte er del af bandemiljøet på Nørrebro, eller om det er tilfældige borgere.

Der er endnu ikke et signalement at bringe videre til offentligheden. Ifølge Rasmus Schultz er det overvejende sandsynligt, at politiet vil kunne få hjælp af videoovervågning fra området til at kaste lys over hændelsesforløbet.

Politiet kan kontaktes på tlf.: 114.