Skyderi ved populær turistattraktion i Berlin

Politiet i Berlin er rykket ud til et skyderi i en café nær den populære turistattraktion Checkpoint Charlie i det centrale Berlin. Her skulle en mand have affyret flere skud.

Det oplyser Polizei Berlin på Twitter.

'Vi er på vej til Friedrichstrasse, hvor en ukendt mistænkt har affyret flere skud i en café', skrev politiet på Twitter.

Der var tale om et væbnet røveri. Politiet har hurtigt fået situationen under kontrol.

'Det ser ud til, at skuddene blev affyret i forbindelse med et røveri i en café på Friedrichstrasse. Vi har situationen under kontrol', skriver Polizei Berlin.

Betjentene på stedet er stærkt bevæbnede, flere af dem med maskinpistoler.

Zur Zeit findet ein Einsatz im Bereich der #Friedrichstraße statt. Dort soll ersten Erkenntnissen zufolge ein unbekannter Verdächtiger in einem Geschäft mehrere Schüsse abgegeben haben. Weitere Informationen folgen hier.

