Skyderier i København: Konflikter blusser atter op

Tre skyderier i slutningen af sidste uge i det Storkøbenhavnske område kan knyttes til det kriminelle bandemiljø.

Det erfarer Ekstra Bladet fra kilder tæt på miljøet.

Ved det seneste skyderi, som fandt sted i Greve i fredags, blev en udenlandsk statsborger det tilfældige offer.

Tidligt torsdag eftermiddag blev vinduerne til en lejlighed i en etage-ejendom på Eversvej på Frederiksberg ramt af skud. Ingen blev ramt. Om aftenen samme blev der så affyret skud igen - denne gang mod ruder til flere lejligheder i en etageejendom på Vodroffsvej, der også ligger på Frederiksberg.

Heldigvis blev heller ingen ramt ved den episode.

Politiets teknikere undersøger indgangshullerne i lejligheden, var var mål for skud. Foto: Kenneth Meyer

I følge Ekstra Bladets oplysninger hænger de to begivenheder sammen. Skuddene på Vodroffsvej var en såkaldt bytter for den tidligere episode på Eversvej.

Internt opgør

Ifølge oplysningerne skal skyderierne knyttes til et internt opgør i miljøet omkring LTF-banden. Uvenskabet har stået på siden sidste sommer og er ved flere lejligheder blusset op.

Således atter torsdag.

- Vi kan ikke afvise, at sagen kan trække tråde til bandemiljøet. Det ene sted (det på Eversvej, red) er kendt som et tilholdssted for banderelaterede personer, fortæller Knud Hvass, leder af afdelingen for organiseret kriminalitet, Københavns Politi.

Han ønsker ikke direkte at kommentere Ekstra Bladets oplysninger om et internt opgør:

- Vi kender ikke motivet endnu, så det er for tidligt at lægge sig fast på et spor.

politiet til stede på Vodroffsvej, hovr der blev affyret skud imod flere lejligheder. Foto: Kenneth Meyer

- Der var to skyderier. Kan de hænge sammen?

- Det kan ikke afvises, at skyderi nummer to kan være hævn for det første. Men som sagt har vi ikke lagt os fast på et spor endnu, siger Knud Hvass og fortsætter:

- Der er ingen anholdte i sagen. Vi har selvfølgelig nogle arbejdshypoteser.

- Kan tilfældige vinduer været blevet ramt af skud, fordi man har taget fejl?

- Det kan selvfølgelig ikke afvises, svarer Knud Hvass.

Atter skud

Godt 24 timer senere - sent fredag aften - blev der atter affyret skud. Denne gang i Askerød-bebyggelsen i Greve.

Her blev en 36-årig mand, der ifølge Ekstra Bladets oplysninger, er amerikaner, ramt af skud i benet. Manden har absolut ingen tilknytning til bandemiljøet på den storkøbenhavnske vestegn, men opholdt sig i bebyggelsen fordi han er på besøg.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger fra kilder med indsigt i miljøet har dette skyderi ikke noget med begivenhederne på Frederiksberg at gøre. Men trækker derimod tråde til den vedvarende konflikt mellem grupperingerne NNV og Brothas, der jævnligt blusser op med vold og skyderier.

Denne gang var offeret så en mand, der tilfældigt var på det forkerte sted det forkerte tidspunkt.

Hos Midt- og Vestsjællands Politi ønsker man ikke at kommentere offerets nationalitet. Men, man har tidligere oplyst, at der var tale om en udenlandsk statsborger.

Fredag aften rykkede politiet ud til Askerød-bebyggelsen, hvor en 36-årig mand var blevet ramt. Foto: Kenneth Meyer

Man ønsker heller ikke bekræfte Ekstra Bladets oplysninger omkring skyderiets tilknytning til omtalte konflikt.

- Det er for tidligt at sige noget om motivet endnu. Efterforskningen er i fuld gang, og heri indgår selvfølgelig også, om det kan have tilknytning til de episoder, der har været på det seneste, fortæller Charlotte Tornquist, kommunikationsmedarbejder, Midt- og Vestsjællands Politi.

Efterlyser sort Audi

I forbindelse med episoden i Greve efterlyser politiet vidner til selve episode, ligesom man også gerne hører fra vidner, der måtte have set en sort Audi på litauiske nummerplader, som politiet vurderer blev brugt af gerningsmændene.

'Bilen, der senere blev fundet udbrændt i et skovområde på Klausdalsbrovej ud for nr. 500 i Herlev, viste sig at være en sort Audi S4 med litauiske nummerplader. Audien er en dansk indregistreret personbil, som blev stjålet fra København i februar, men havde fået påsat litauiske nummerplader.

Efterforskningen i sagen har desuden ført til oplysninger om, at den samme sorte Audi blev set på Godsvej i Greve tidligere på aftenen før skyderiet, hvor der befandt sig tre maskerede mænd i bilen. Her spærrede Audien vejen for et andet køretøj, hvorefter føreren blev spurgt til sit forehavende i området, hvorefter han fik lov at køre videre', sådan har politiet omtalt efterlysningen i deres døgnrapport.