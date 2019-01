Skyderier på åben gade: Rockerkrig i tysk by

Gennem det seneste års tid har medlemmer af Bandidos og Hells Angels bekriget hinanden i den tyske by Köln.

Selvom året kun er et par uger gammel, så mener det lokale politi allerede, at de kan knytte to skudepisoder til konflikten, oplyser politiet, der på et offentligjort kort har plottet episoderne ind.

Begge episoder fandt sted 4 januar. Det ene var på åben gade, mens der ved en anden episode blev affyret skud mod en spilleklub senere på dagen.

- Midt på gaderne i Köln bliver der skudt med sværtkalibrede våben som om vi befandt os i det vilde vesten, har den lokale politchef, Uwe Jacob i den forgangne uge udtalt til regionalmediet Der Westen.

- Der er opstået en situation, hvor tilfældige og uskyldige kan komme i fare, tilføjede han.

Der Westen beskriver, hvordan konflikten handler om dominans. Tidligere sad Bandidos hovedsageligt på Ruhr-distriktet, der ligger ikke langt fra Köln, mens Hells Angels til gengæld var tilstede i Rheinland, som Köln er en del af.

Men gennem det seneste års tid har personer med tilknytning til Bandidos forsøgt at styrke deres position i Köln og omegn, udtaler Klaus-Stephan Becker, leder af kriminalpolitiet, til Der Westen.

Tilfældigt møde hos skatterådgiver

Flere tyske medier beskriver et efterhånden klassisk scenarie, hvor det blandt andet handler om magt og kontrol over forskellige lyssky aktiviteter.

Men også et dybt personligt fjendskab spiller tilsyneladende en central rolle, skriver Bild.

De to skudepisoder fredag 4. januar kan nemlig knyttes til hinanden.

Første episode udspandt sig - som nævnt - på åben gade. Forinden var de to rockere, Aykut Ô, der er medlem af Bandidos, og Orhan A, der er Hells Angels-medlem, tilfældigt stødt på hinanden midt på eftermiddagen hos en skatterådgiver, som de begge gør brug af.

Skatterådgiveren har kontor i Kölns centrum tæt på byens vartegn, Kölner-domkirken.

Tidligere var de to rockere tætte venner og drev blandt andet en vandpibecafe sammen, men siden blev de uvenner. I 2017 blev der således kastet molotov-cocktails mod en spillehal, der ejes af Orhan A. Blandt de dengang mistænkte var Atkut Ö, skriver Bild.

På kontoret hos skatterådgiveren kommer det til skænderi, der rykker ud på gaden, hvor der kort efter affyres skud fra to forskellige våben.

Begge rockere stikker derefter af. Orhan A bliver dog kort efter anholdt ikke langt fra gerningsstedet, og på hans person finder politiet en Magnum 357 revolver. Våbnet er affyret mindst en gang.

Politiet leder fortsat efter Aykut Ô. Det var hans spillehal, Joker's, som der blev affyret skud mod senere på dagen den 4. januar.