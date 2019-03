En mand var fredag aften skyld i et voldsomt harmonikasammenstød i Bogense på Fyn. Han er sigtet for at køre uden kørekort i en stjålet bil i stærkt påvirket tilstand

I Bogense på det nordlige Fyn var der tidligt fredag aften et voldsomt harmonikasammenstød.

Nu er en mand sigtet for at have forvoldt sammenstødet, mens han samtidig kørte i en stjålet bil uden kørekort og med en alt for høj alkoholpromille.

Det skriver Fyens.dk.

Store skader

Politiet oplyser til Fyens.dk, at der er sket store materielle skader ved sammenstødet, som fandt sted i krydset mellem Assensvej og Odensevej, men at der ikke er sket nogen alvorlig personskade.

Manden kørte ifølge politiet op i en bil, som holdt bag en anden bil i et kryds, og de havde derfor ingen mulighed for at undgå sammenstødet.

Derudover blev et vejskilt i krydset ramt med stå stor kraft under sammenstødet, at det blev flået op af jorden.

Manden blev anholdt og taget med på stationen i Odense. Her slog man fast, at han var stærkt påvirket af alkohol.

- Vi sigter ham for at køre i bil uden førerbevis, for at have stjålet bilen og endelig spirituskørsel. Vi oplyser ikke promilletal, men jeg kan sige så meget, at han ligger et godt stykke over det tilladte.

- Det er bestemt en alvorlig sag, men vedkommende bliver kun afhørt til sagen og løsladt igen, siger vagtchefen til Fyens.dk.