Skyldig: Bandidos-boss tilrettelagde drabsforsøg på hash-sælger fra Satudarah

En tidligere præsident for Bandidos MC Westside i Næstved er netop blevet kendt skyldig i drabsforsøg begået mod en 25-årig hash-sælger fra Satudarah

35-årige Kristian Beck Hansen - også kaldet 'Biggie' - er kendt skyldig i et drabsforsøg begået mod en 25-årig hash-sælger fra Satudarah.

Det er netop blevet læst op af retsformand Brit Frimann i nævningesagen mod Beck Hansen, der er tidligere præsident for Bandidos MC Westside i Næstved.

Drabsforsøget skete natten til 13. november 2017 på en adresse på Østre Ringvej i Næstved. Her opsøgte to maskerede mænd den 25-årige hash-sælger, der blev skudt seks gange i mave, arm og ben.

Den 25-årige var i livsfare, men overlevede.

Den tidligere præsident for Bandidos MC Westide i Næstved Kristian Beck Hansen er fredag blevet kendt skyldig i drabsforsøg mod en 25-årig mand. Foto: Per Rasmussen

Kristian Beck Hansen var ikke selv til stede i lejligheden under drabsforsøget. I stedet er han blevet kendt skyldig i at have foranlediget og tilrettelagt drabsforsøget.

En enkelt nævning mente ikke, at det med tilstrækkelig sikkerhed var bevist, at den tiltalte var skyldig.

28-årige Jim-Bo Poulsen er i marts blevet idømt 12 års fængsel for at være den ene af de to maskerede gerningsmænd, der mødte op i selve lejligheden og affyrede skud mod hashsælgeren. Den anden gerningsmand er ikke blevet fundet.

Jim-Bo Poulsen blev kort efter forbrydelsen forfremmet til prospect i Bandidos.

Senere i dag tager retten stilling til strafsanktionen. Der er lagt op til dobbelt op på straflængden, idet retsformanden i forbindelse med skyldkendelsen har gjort klart, at drabsforsøget skete, mens der var konflikt mellem Bandidos og Satudarah.

