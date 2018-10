Skyldig i brutalt mord på transkønnet kvinde: Påstod at være blevet voldtaget

En 25-årig britisk mand er blevet kendt skyldig i et brutalt mord på en 36-årig transkønnet kvinde, efter de to havde tilbragt tre dage sammen på et hotel i London

25-årige Jesse McDonald fra London er blevet kendt skyldig i mordet på den 36-årige transkønnede kvinde Naomi Hersi på et hotel nær Heathrow-lufthavn, efter at to mødte hinanden på en datingside.

McDonald kontaktede Hersi gennem datingsiden Fabswingers, og de indlogerede sig efterfølgende på et hotel nær McDonalds bopæl for at have sex.

Efter at have tilbragt tre dage sammen, bedøvede McDonald sin 36-årige sexpartner, hvorefter han stak hende ihjel med en kniv og en ødelagt flaske.

Fik kæreste til at hjælpe

Han løj efterfølgende om hændelserne over for sin 18-årige kæreste, Natalia Darkowska, som han fik til at hjælpe sig med at fjerne beviser.

Anklager Mark Heywood sagde i retten, at McDonald planlagde at skaffe sig af med liget, men at ofret blev fundet halvnøgen, delvist dækket af et tæppe på badeværelsegulvet.

Den 25-årige mand erkendte at have forårsaget de dødelige skader på kvinden, men nægtede sig skyldig i mord, fordi han påstod at have handlet i selvforsvar.

I retten kom det frem, at McDonald klarede sig godt i skolen og spillede tennis på højt niveau, men at han begyndte at sælge stoffer og handle med bitcoins, efter han droppede ud af en uddannelse i økonomi.



12. marts kontaktede han så den 36-årige Hersi, blot tre kvarter efter at være kommet hjem fra sin kæreste. I løbet af de tre dage ignorerede McDonald angiveligt talrige henvendelser fra kæresten, indtil han brød tavsheden fredag 16. marts.

'Skat, jeg har været en f****** idiot,' skrev han til hende.

Påstod at være blevet voldtaget

Imens McDonald og kæresten, Natalia Darkowska, gjorde rent for at fjerne beviser, ringede McDonald til sin mor og påstod, at han var blevet holdt fanget i dagevis, bedøvet og voldtaget gentagne gange. Han forklarede, også at han havde stukket sit 36-årige offer 40 gange, fordi han var bange for, at hun ville slå ham ihjel med en pude.

Denne forklaring fandt retten dog ikke pålidelig, blandt andet fordi McDonald selv havde tilstået mordet i en telefon samtale med hotellets ejer.

'Den tiltalte tilstod mordet i en telefonsamtale med ejeren af hotellet, hvor han sagde at han ville give ejeren sit designer Porsche-ur, hvis han gjorde rent i det blodige rum,' lød det fra anklageren i retten.

