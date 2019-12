En ældre kvinde har forsøgt at dræbe sin mand

En 65-årig kvinde er blevet dømt skyldig i drabsforsøg på sin mand.

Hun forsøgte at tage livet af ham ved at give ham stærk medicin i forbindelse med, at lå på flere sygehuse.

Det har Retten i Sønderborg afjort.

Det skriver JydskeVestkysten.

Manden var 73 år gammel, da drabsforsøgene fandt sted. Det skete, da han var indlagt på sygehuse i Aabenrå, Sønerborg og Odense.

Opdateres ...