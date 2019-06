Slåskamp standser lyntog: Politi talstærkt til stede

Politiet er tilkaldt til ballade i et tog på Københavns Hovedbanegård

Politi er lige nu talstærkt til stede ved et IC4 Lyn-tog på Københavns Hovedbanegård, efter der har været håndgemæng i et af togets bagerste vogne.

Ekstra Bladets mand på stedet fortæller, at passagererne over togets højttalere er blevet oplyst, at politiaktionen skyldes en slåskamp.

Hos Københavns Politi har man ikke på nuværende tidspunkt præcis viden om, hvad der er sket i toget.

- Vi har hjulpet DSB med en person, som man har haft problemer med på turen fra Odense til København. Han ville ikke forlade toget, og derfor har vi assisteret DSB, da de rullede ind på Københavns Hovedbanegård, siger vagtchef ved Københavns Politi Kristian Rohdin til Ekstra Bladet.

Han har ikke nogen konkret viden om, hvad der præcist er foregået i toget.

- Vi har anholdt en person dernede, oplyser han.

Billeder fra stedet viser en mand i håndjern blive ført håndfast væk fra perronen af to mandlige betjente.

Ifølge Ekstra Bladets journalist råbte og skreg manden, da han blev ført væk.

- Det var ikke til at høre, hvad han råbte, lyder det.

Som følge af optrinnet er toget mere end 30 minutter forsinket.

Hos Københavns Politi bekræfter man episoden.