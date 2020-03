Slåskampe under hamstring: En person anholdt

Onsdag aften trodsede mange danskere statsministerens opfordring og strømmede ud i supermarkederne for at hamstre varer.

Det udviklede sig flere steder til ubehagelige situationer, hvor politiet måtte skride ind, oplyser politikredsene på Twitter.

Blandt andet i Netto på Hans Mules Gade i Odense, hvor en ung mand blev anholdt, da han ifølge politiet gav i sig til at kaste med ting inde i butikken. Der var desuden flere personer, der var ved at komme op at slås, oplyser Fyns Politi i døgnrapporten.

Hændelserne fandt sted omkring klokken 22.30 onsdag aften.

- Jeg kan sige, at manden er blevet løsladt igen, men vi kan ikke oplyse, hvad han er sigtet for. Der kan komme flere sigtelser til, oplyser kommunikationskonsulent fra Fyns Politi Sunniva Pedersen-Reng til TV 2.

Nægtede at gå

Også i Sydjyllands Politikreds måtte man onsdag aften sende en patrulje ud, da en kunde nægtede at forlade et supermarked og i stedet fortsatte med at rive varer ned af hylderne.

'Vi må opfordre til, at man kommer til fornuft !!' Skriver politiet på Twitter.