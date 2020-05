Slæbespor afsløret i hjemmet

Blev den norske milliardærfrue Anne-Elisabeth Hagen kvalt i sit hjem for 18 måneder siden?

Det er en af de teorier, som norsk politi arbejder intenst med, skriver den norske avis VG.

Ifølge avisen er der nemlig blevet fundet vigtige spor i hjemmet, som kan tyde på, at den forsvundne kvinde ikke blev kidnappet, men at hun derimod blev dræbt 31. oktober 2018.

VG oplyser, at politiets teknikere har fundet såkaldte slæbespor i hjemmet. De nærmere omstændigheder er dog ikke oplyst. Der skulle angiveligt også være omstændigheder omkring kvindens tøj og andre biologiske spor fra kvinden, som er blevet fundet, og som bestyrker antagelsen om, at hun er blevet ombragt i sit eget hjem.

Politiets teknikere har finkæmmet milliardærhjemmet. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Byretten i Nedre Romerike har da også tidligere fastslået, at der er forskellige grunde til at mistænke, at drabet har fundet sted i milliardærhjemmet.

Sagen blev i begyndelsen efterforsket som en kidnapningssag. Men senere har politiets fokus været rettet mod ægtemanden og milliardæren Tom Hagen.

For et par uger siden blev han anholdt og sigtet for drab. Hagen blev kort efter løsladt, da retten fandt, at der ikke var stærke beviser nok mod ham til at holde ham varetægtsfængslet.

Hagen nægter sig skyldig i drab, og han afviser at have deltaget i nogen form for kriminalitet i forbindelse med den mystiske sag.

Siden anholdelsen af Hagen har politiets teknikere finkæmmet hjemmet og undersøgt forskellige biler grundigt for at finde spor af den forsvundne kvinde.

Her bliver Tom Hagen løsladt. Retten har fastslået, at der ikke er konkrete beviser nok til at holde manden fængslet. Foto: Gisle Oddstad, VG

Tom Hagens forsvarer Svein Holden siger, at politiet ikke kan bevise, at kvinden blev dræbt i huset.

- Efter min vurdering har politiet ikke bevismæssigt grundlag for at fastslå, at hun blev dræbt, før hun blev slæbt over dørtrinnet i hjemmet. Det er mindst lige så sandsynligt, at et eventuelt drab har fundet sted, efter at hun blev fjernet fra boligen, fastslår forsvareren.

Lederen af anklagemyndigheden Haris Hrenovica ønsker ikke at kommentere VG's oplysninger. Han siger dog til avisen:

- Politiet mener, at boligen kan være drabsstedet ud fra konkrete fund og det helhedsbillede, som vi har dannet os.

Fortsat sigtet

Tom Hagen er fortsat sigtet for drab eller medvirken til drab. Også en anden person i 30'erne er sigtet i sagen. Også han nægter sig skyldig.

Et konkret motiv til, at Tom Hagen ville af med sin hustru, er aldrig blevet bekræftet af politiet.