Slæbte døende 14-årig ned på gaden: Derfor løj jeg for alarmcentralen

Ifølge vidne nægtede 41-årig kvinde at tilkalde ambulance til sin lejlighed, da en 14-årig lå og var ved at dø på hendes badeværelsesgulv

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): 'Mit navn er (navn udeladt, red.). Jeg sidder med en dreng, han er maks. 15 år, og han bevæger sig slet ikke'.

'Drengen lå på gaden, da vi kom gående på vej hjem fra byen'. 'Vi har prøvet at få liv i ham i fem minutter, der er ingen reaktion'.

Sådan lød det hektisk i telefonen, da en 19-årig mand 11. marts klokken 01:24 ringede 112 fra Østerbro. Det kom frem, da alarmopkaldet fredag blev afspillet i Københavns Byret.

Drengen, som lå på gaden, var den 14-årige teenager, som endte med at dø efter en fest i en 41-årig kvindes lejlighed.

Se også: Voldsom video vist i retten: 'Sådan der er det, når vi dræber folk'

Hun er tiltalt for at efterlade den 14-årige og sin egen datter i hjælpeløs tilstand ved ikke at tilkalde hjælp på et tidspunkt, hvor hun indså, at de havde brug for det. Hun nægter sig skyldig og har i retten fortalt, at så snart hun så, at situationen var alvorlig, handlede hun på det.

'Nogen var ved at få en overdosis'

Den 19-årige lod hele vejen gennem alarmopkaldet, som om han ikke kendte den bevidstløse teenager eller vidste, hvordan han var endt på gaden. Sandheden var en helt anden, og det indrømmede den 19-årige selv i retten fredag.

Han forklarede, at han kort efter midnat var blevet ringet op af en af de teenagere, der befandt sig i lejligheden. Her fik han at vide, at 'nogen var ved at få en overdosis', og at han skulle komme hurtigt.

På gulvet i lejlighedens badeværelse så han den 14-årige og indså straks, at det så 'rigtig slemt ud.'

- Han var helt bleg i hovedet. Han var meget stiv og bevægede sig ikke. Da jeg ruskede i ham, var der ingen kontakt overhovedet. Jeg gik i panik, lød det fra den 19-årige, som mærkede, at der var vådt på gulvet af urin.

- Jeg tænkte, kroppen var ved at give slip.

Se også: Tiltalt for at lade 14-årig dø: Mistænkt for at ville afstemme forklaring

Bar ham ned på gaden

I stedet for at ringe efter en ambulance bar han sammen med to andre teenagere den 14-årige ned på gaden. I retten fortalte den 19-årige, at det var ham, der tog beslutningen, fordi både den tiltalte og en af de andre teenagere ikke ønskede ambulance og politi op i lejligheden.

– Nogen havde stoffer på sig, og (tiltaltes navn, red.) sagde, hun var bange for, hvad der skulle ske med hende. Jeg tænkte, at hun frygtede, at hendes datter ville blive tvangsfjernet.

At bære den 14-årige ned på gaden, så han kunne få hjælp der, mente vidnet så måtte være 'det næstbedste'.

Flere tilhørere i retten begyndte at græde, da alarmopkaldet blev afspillet. Man hørte en sygeplejerske instruere de unge og en forbipasserende taxichauffør i at give førstehjælp, men der kom ingen reaktion. 'Han reagerer slet ikke', lød det igen og igen.

Mere og mere panisk

Taxichaufføren registrerede en svag puls, men den 14-årige var bevidstløs og rørte sig overhovedet ikke. Stemmerne blev mere og mere paniske, og de spurgte flere gange til, hvor langt ambulancen var. Sygeplejersken forsøgte at finde ud af, hvad der var sket - om drengen kunne været faldet ud af et vindue eller lignende. Til det svarede den 19-årige, at der ikke var noget blod, men gentog , at de ikke anede, hvad der var sket.

- Hvorfor fortalte du ikke sandheden om den 14-årige dreng til alarmcentralen? ville anklager Søren Harbo vide.

- Jeg ville ikke henlede opmærksomheden på (tiltaltes navn, red.) og hendes lejlighed, svarede vidnet, som betragter den tiltalte som sin bonusmor. Allerede dagen efter gik vidnet dog til bekendelse over for politiet.

Se også: 14-årig lå døende på badeværelsesgulv: ’Vi så alle sammen, at han blev mere bleg’

Døde af skade i milten

Overfor retten har den tiltalte kvinde benægtet, at hun har givet udtryk for, at hun ikke ville tilkalde hjælp til lejligheden. Den 14-årige skulle ifølge hende bæres ned på gaden udelukkende for at spare tid.

Den 41-årige har også forklaret, at hun troede, datteren og den 14-årige blot havde røget hash og drukket vodka. Et 16-årigt vidne har dog modsat fortalt, at alle, der var til stede i lejligheden, udmærket vidste, de to unge havde taget piller. To andre vidner har forklaret, at de så dem indtage henholdsvis stoffer og piller, og ifølge den 19-årige lå der flere af den tiltaltes piller på gulvet i lejligheden. Det undrede ham, fordi kvinden normalt gemmer dem omhyggeligt væk, når datteren havde gæster.

Drengen døde som følge af en skade i milten, der medførte indre blødninger. Hans krop var forgiftet af metadon, mens pigen havde indtaget en farlig cocktail af både metadon, rivotril og mdma. Hun er i dag hjerneskadet.

Se også: Kvinde tiltalt for at lade 14-årig dø: - Han havde fråde om munden