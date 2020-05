Slagsmål med knive - tre ramt

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Flere personer har lørdag været involveret i et slagsmål i Smedegade i Horsens lørdag aften, hvor der er anvendt knive.

Det bekræfter Sydøstjyllands Politi over for Ekstra Bladet.

- Klokken 18.56 modtager en anmeldelse om slagsmål mellem flere personer. Det viser sig, at man har været oppe at slås med nogle knive. Vi anholder en person på stedet, og efterfølgende anholder vi to personer på skadestuen. De bærer præg af at have været med i et slagsmål med knive, siger Jørn Bystrup, vagtchef.

Der er tale om to grupper, som har været i kamp mod hinanden. De er alle kendt af politiet.

- Det er to fløje som er blevet uenige, men vi kender endnu ikke motivet. Begge fløje har anvendt våben mod hinanden. Begge fløje er ramt af knivstik.

Der er tale om mænd i alderen 20-30 år.

- Der er flere, som har været involveret, men som vi endnu ikke har været i kontakt med, siger Jørn Bystrup.

Myndighederne efterlyser vidner, som ved noget eller som har set noget. De kan ringe på 114.