Slagter Trump efter samtale

Philonise Floyd kræver dødsstraf til de betjente, der var tilstede, da den nu drabstiltalte betjent Derek Chauvin satte et knæ på hans brors hals i cirka ni minutter

Siden mandag har Philonise Floyd været i sorg over at have mistet sin nu verdenskendte bror George Floyd, som døde efter betjent Derek Chauvin havde siddet på hans hals i omkring ni minutter.

Siden har han været i kontakt med såvel den demokratiske præsidentkandidat Joe Biden som præsident Donald Trump. Sidstnævnte har dog ikke gjort et positivt indtryk, fortæller han i et interview med den amerikanske nyhedskanal CNBC.

- Det gik så hurtigt. Men han gav mig end ikke mulighed for at tale. Jeg forsøgte at tale til ham, men han ignorerede mig.

- Men jeg sagde, at jeg kræver retfærdighed. Jeg kan ikke fatte, at de begik lynchning på åben gade i dagslys.

Omkring samtalen med Joe Biden siger Philonise Floyd:

- Jeg har aldrig bedt en mand om noget, men jeg bad ham om at sørge for retfærdighed for min bror.

Siden hans brors død er Derek Chauvin blevet anholdt og sigtet for drabet. Men Philonise Floyd mener også, at tre andre betjente, der var til stede, skal anholdes, og han ønsker dødsstraf til alle fire:

- De var ligeglad med, hvad de gjorde ved min bror. Han var ikke en person. Han var skrald.

- Jeg vil ikke have, at de dræber andre.

- Vær sød at anholde disse politifolk.

