Slipper heldigt fra voldsom bådulykke

Tre unge blev i morges fanget af den bornholmske blæst under en sejltur uden for Rønne

Bornholms Politi måtte tidligt i morges rykke ud til meldinger om en forulykket båd i vandet uden for Nordre Kystvej i Rønne.

Her var tre unge kommet i problemer, da voldsomme vindstød tog fat i deres båd og førte dem mod stenmolen.

- De bliver overrasket af vind og bølger, da de kommer ud af havnemundingen, og der bliver de simpelthen blæst ud i stenene, siger vagtchef ved Bornholms Politi Jesper Lund til Ekstra Bladet.

Der er tale om to unge mænd og en kvinde, der alle er i 20'erne.

- De forsøger det bedste de kan at sætte sejl for at komme væk fra kysten, men det lykkes ikke og da båden går på grund bliver de kastet i vandet, fortæller vagtchefen.

De unge blev overrasket af den voldsomme vind. Politifoto

På trods af den voldsomme oplevelse er de tre unge tilsyneladende sluppet heldigt fra ulykken.

-Ren rutinemæssigt er alle tre kørt til akutmodtagelsen for et tjek op. En enkelt af dem har slået ryggen lidt, men det skulle ikke være noget alvorligt, siger vagtchefen.

Knap så heldig var de unge menneskers båd, der lørdag morgen blev bjærget i flere dele fra havnemolen.

De tre unge har desuden fået udtaget blodprøve, der testes for alkoholpåvirkning.