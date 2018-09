Slog mand med støvsuger-rør under skænderi om parkering

En 66-årig mand er blevet dømt for vold, efter at han under et skænderi om en parkering i Fredericia til sidst hentede et støvsugerrør, som han forsøgte at tæve modparten med.

Den 66-årige hidsigprop er blevet idømt 60 dages betinget fængsel. Manden skal også udføre 80 timers samfundstjeneste.

Balladen begyndte i nærheden af Nærkøb i Frederica, hvor den 66-årige ledte efter en parkeringplads.

Ifølge vafo.dk lykkedes det ikke manden at finde et egnet sted at parkere sin varevogn. Så han endte med at parkere vognen lidt oppe på fortovet.

Generet af parkeringen

Samtidig kom en mand gående forbi med sin cykel. Han følte sig generet af parkeringen, og de to mænd kom op at toppes.

Ifølge anklager Bjørn Dahl Larsen skubbede mændene til hinanden.

- Kort tid efter kom den tiltaltes svigersøn så til, så det endte med, at de tre stod og skubbede til hinanden, siger anklager Bjørn Dahl Larsen til vafo.dk.

En betjent i civil overværede optrinnet og forsøgte at få skabt lidt ro over feltet. Men den 66-årige mand var så knotten, at han hentede et støvsugerrør i sin varebil og forsøgte at ramme cyklisten i hovedet. Det lykkedes dog offeret at afparere slaget med armen.

Nægtede at blive

Betjenten bad den 66-årige om at blive på stedet, men det nægtede manden, som herefter dampede af i sin bil. Betjenten snuppede bilens indregistrerings-nummer, og kort efter blev den 66-årige anholdt og sigtet for vold.

Normalt medfører vold en ubetinget fængselsstraf. Men da begge parter havde skubbet til hinanden, valgte retten at idømme den 66-årige mand en betinget straf, skriver vafo.