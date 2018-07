Slum-by jævnet med jorden: Nu er de fortabte

30.000 tusinde menneskers hjem er blevet jævnet med jorden tæt på den kenyanske hovedstad, Nairobi.

Beboerne i slumkvarteret Kibera fik to ugers varsel, inden bulldozeren gjorde sit indtog.

Det skriver BBC.

En ny tosporet motorvej til en værdi af mere end 125 millioner kroner skal efter planen afløse beboelsesområdet.

- Vi er blevet opfostret her, vi har gået i skole her, og vi er blevet gift her. Nu ved vi ikke, hvor vi skal gå hen, fortæller 30-årige Jacqueline Anzemo, der har boet i Kibera i 16 år og har tre børn, til Reuters ifølge BBC.

Myndighederne siger, at der skal bygges ind tosporet motorvej gennem området. Foto: Baz Ratner / Ritzau Scanpix

Ingen hjælp

En anden beboer Arthur Shakwira så til fra sidelinjen, mens hans hjem igennem de seneste to årtier blev trykket fladt. Nu ved han ikke, hvad han skal gøre.

- Min kone og børn er flyttet hjem til min bror for nu. Jeg ved ikke, hvor vi skal starte fra.

- Vi har ikke afvist, at de skulle bygge vejen. Men de bliver nødt til at tænke på, hvordan vi har det, siger han.

To skoler og et børnehjem

Udover at have udslettet 30.000 personers hjem er to skoler og et børnehjem blevet revet ned.

De kenyanske myndigheder fortæller, at beboerne har opholdt sig i illegalt i slum-byen, mens menneskerettighedsorganisationen Amnesty International fordømmer nedrivningen af kvarteret.

Administrerende direktør i Amnesty International, Kenya Irũngũ Houghton, siger ifølge BBC, at myndigheder er løbet fra en aftale om at genhuse beboerne, inden nedrivningen blev gennemført.