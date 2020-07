Små børn afstraffet i årevis: - Jeg brænder jer alle

I to forskellige sager mod fædre er tilsammen ni værgeløse børn blevet afstraffet, mener anklagemyndigheden, der vil have fædrene udvist

Fire værgeløse små børn blev mishandlet af deres 39-årige far, som også truede med at dræbe børnene og deres mor med ordene: 'Jeg dræber jer alle. Jeg brænder jer alle.'

Sådan lyder tiltalen mod den 39-årige far, der i den kommende uge uge stilles for Retten i Næstved tiltalt for vold med karakter af mishandling og trusler på livet. Han nægter sig skyldig.

Børnene er i dag cirka 13, 11, fem og tre år gamle. Volden mod de to ældste begyndte, ifølge tiltalen, i 2013 og fortsatte kontinuerligt frem til anmeldelsen til politiet 3. februar i år.

Stukket med skruemaskine

De to yngste blev også udsat for vold, lyder tiltalen, og ofte blev volden udøvet, mens børnene gensidigt overværede, at de andre blev slået på kroppen med flad og knyttet hånd, taget hårdt i armene og skubbet.

De to ældste børn blev, ifølge anklageskriftet, udsat for grovere vold, blandt andet ved, at faderen stak dem med en skruemaskine eller skruetrækker på kroppen med smerter og mærker til følge.

De to ældste drenge blev også slået i hovedet med flad eller knyttet hånd. Den 13-årige blev i mindst et tilfælde sparket på låret med kondisko og løftet op fra jorden i et halsgreb, så han blev rød i hovedet og fik svært ved at trække vejret.

Politiet kom ind i sagen efter en episode 3. februar på bopælen på det sydlige Sjælland, da den 39-årige, ifølge tiltalen, slog sin hustru flere gange i ansigtet og hovedet med flad og knyttet hånd. Det var her, at han truede med at dræbe alle fire børn og hustruen, lyder tiltalen.

- Jeg slår børnene ihjel og tvinger dig til at se på det, skal han have truet hustruen.

Det ventes, at politiet vil kræve den 39-årige udlænding udvist af Danmark.

Hårde slag med bælte

I en anden sag om en fars afstraffelser af sine fem biologiske børn i Slagelse, tager politiet også forbehold for at kræve den 41-årige mand, der er fra Eritrea, udvist.

Den sag starter også ved Retten i Næstved, hvor faderen er tiltalt for at have mishandlet sine fem værgeløse børn gennem cirka tre år fra 2015 til 2018. Børnene er i dag cirka syv, 10, 14, 18 og 20 år gamle.

Ifølge tiltalen, som den 41-årige benægter, blev børnene regelmæssigt mishandlet med hårde slag med flad og knyttet hånd i ansigtet og på kroppen og med hårde slag på kroppen med et bælte.

Afstraffelserne skete gentagne gange og i perioder en eller flere gange om ugen.

'Ved volden - der i flere tilfælde blev overværet af de øvrige børn - pådrog børnene sig kraftig smerte,' skriver anklager Bente Huus Larsen i anklageskriftet.

Det nævner flere konkrete epiosder, hvor for eksempel de to mellemste børn, hver fik kraftige slag i ansigtet, fordi faderen mente, at den 18-årige havde flettet hår på den 14-årige.

Ved slagene fik den nu 18-årige næseblod, et rødt mærke ved det ene øje og græd.