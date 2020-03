Smadrede 19 ruder i metro

Der blev smadret for en formue, da en 31-årig lettisk mand gik amok med en nødhammer ved metroen på Kongens Nytorv Station torsdag aften omkring klokken 20.15.

Han blev fredag fremstillet i grundlovsforhør i Dommervagten i København, hvor han blev sigtet for hærværk af betydeligt omfang ved at have knust 19 ruder i metroen både i toget og på stationen.

Det fremgår af sigtelsen, at der skete skader for et beløb mellem 300.000 og 500.000 kroner, og at toget måtte tages ud af drift.

Manden blev anholdt på stedet, efter at et vidne, der så hærværket, fulgte ham op ad trappen og kontaktede politiet, der kunne skride til anholdelse.

Han erkendte sig skyldig, men afgav ikke en nærmere forklaring på hærværket.

- Det er en grov hærværkssag, og han er nu fængslet i foreløbigt 27 dage, siger anklager Jack Hurup til Ekstra Bladet.