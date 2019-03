Smadrede ruder for halv million i Gellerup

HÅRREJSENDE HÆRVÆRK: 47 vinduer smadret i spritny, kommunal bygning i Gellerup-parken, hvor de første af 1.000 ansatte for nylig flyttede ind - to unge mænd anholdt i sagen

Et helt nyt kontorhus, som er en væsentlig del af helhedsplanen for Gellerup-parken i Brabrand ved Aarhus, blev søndag aften udsat for groft hærværk.

I alt 47 trelags-vinduer til en værdi af op imod en halv million kroner er blevet ødelagt, efter at to formodede hærværksmænd på 19 og 22 år gik amok på den nye bygning.

Det oplyser Østjyllands Politi i deres seneste døgnrapport.

Mændene smadrede over 30 store ruder i stueetagen. Forinden var der også blevet smadret 10-11 ruder natten til torsdag under et indbrud i bygningen, og derfor står Aarhus Kommune ifølge Østjyllands Politi over for en udskiftning af i alt 47 specialbyggede vinduer.

Pressemedarbejder ved Østjyllands Politi, Janni Lundager, siger til Lokalavisen Aarhus, at et vidne har forklaret, at vedkommende hørte høje bankelyde og løb ud af kontorbygningen. Her så vidnet tre personer. Den ene smadrede ruderne med en økse, mens en anden sparkede på glasset og gjorde ødelæggelserne større. En tredje person sad på en scooter.

Stak af på scooter

Da vidnet løb ud af bygningen, kørte alle tre gerningsmænd væk på den tredje persons scooter.

En patruljevogn var i nærheden, og det tog ikke lang tid for Østjyllands Politi at finde frem til de to anholdte.

- Via vores efterforskning og vidner på stedet fandt vi i løbet af en halv time frem til de to formodede gerningsmænd. De er fra lokalområdet, siger Jakob Christiansen, pressemedarbejder hos Østjyllands Politi, til Lokalavisen Aarhus.

Bygningen med de smadrede ruder står på hjørnet af Edwin Rahrs Vej og Karen Blixens Allé. De to formodede gerningsmænd, som nu er anholdt, sigtes for groft hærværk.

Intet tyder umiddelbart på, at hærværket er et udtryk for modstand mod kommunen i lokalområdet.