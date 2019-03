Smadrer biler for en million kroner

Indbrudstyve har i weekenden ødelagt biler for omkring en millioner kroner hos Mercedes-forhandler Ejner Hessel i Herning.

Tyvene er målrettet gået efter forlygterne på nye Mercedes-biler, og de har ikke ligefrem brugt Mercedes' egne manualer for hurtigt at få forlygterne med sig fra de seksten Mercedes-biler.

- Sideruderne i bilerne er blevet smadret. Herefter har tyvene lukket motorhjelmen op, og så er forlygterne nærmest blevet skåret eller rykket ud af kofangerne, som også er blevet beskadiget, fortæller politikommissær Henning Præstegaard fra Midt og Vestjyllands Politi til Ekstra Bladet.

Tyvene har været yderst snedige. De har nemlig afbrudt videoovervågningen på stedet. Det er sket uden at kappe strømmen. I så fald ville alarmen være gået.

- De har afbrudt overvågningen, inden de selv er kommet med på billederne. Så noget tyder jo på, at de har vidst, hvor kameraerne er placeret, fortæller Henning Præstegaard.

Særligt dyre lygter

Hver forlygte koster omkring 25.000 kroner. Der er tale om særlige ILS-lygter, som selv kan blænde op og ned og dreje rundt.

Hertil kommer udgifterne til reparation af sideruder og kofangere.

- Jeg har svært ved at se, hvor der er et marked for sådanne helt nye forlygter. De kan jo ikke monteres på en ældre Mercedes. Man kan gisne om, at lygterne ender i et østland, men jeg har ikke beviser for, at det sker, siger politikommissæren til Ekstra Bladet.

Mercedes-forhandleren er for øjeblikket ved at få udstillingsområdet hegnet ind.

Det er ikke første gang, at Ejner Hessel får besøg af ubudne gæster. På et tidspunkt mødte personalet op en morgen og fandt flere biler klodset op og uden hjul.

Ejner Hessel i Herning ønsker ikke at udtale sig om sagen til Ekstra Bladet og har også afvist andre medier.

Firmaet ønsker ikke at begrunde hvorfor.