Smadret bil i vejkryds på femte døgn

Politiet vurderede, at bilen ikke var til gene for trafikken

En smadret Mazda Demio har i seks dage holdt i et trafikeret kryds i Hillerød i Nordsjælland.

- Vores patrulje har vurderet, at bilen henstod uden at være til gene, siger vagtchef ved Nordsjællands Politi David Buch til Ekstra Bladet.

- Bilen holder midt på cykelstien....

- Det, er vi så blevet opmærksomme på, ikke helt var tilfældet, at den ikke er til gene. Hvis den ikke allerede er fjernet, er den ved at blive fjernet.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger var bilen involveret i et færdselsuheld torsdag aften og har siden stået efterladt midt i krydset Frejasvej og Herredsvejen.

Foto: Local Eyes

Har ændret mening

Videoen over artiklen vidner om, at bilen i høj grad er til gene for cyklisterne, som bliver tvunget ud i trafikken på Herredsvejen eller ind over fodgængerfeltet.

- Der er politistrimmel på bilen - det er altså politifolk, der har vurderet, at bilen ikke stod uhensigtsmæssigt placeret?

- Man har vurderet, at der kunne den godt holde. Den vurdering har vi så måttet omgøre, siger vagtchefen, som tilføjer, at ejeren af bilen efter færdselsuheldet var blevet bedt om at fjerne bilen.

- Kan man forestille sig, at nogen har flyttet bilen?

- Det er rent gætværk, men ud fra det billede, vi har set, holdt den ikke hensigtsmæssigt, siger vagtchefen, som finder det mærkværdigt, at politiet først nu har fået henvendelser om bilen.