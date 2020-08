Smitte på politiskole: Tre klasser sendt hjem

Indtil videre er to studerende testet positive for coronavirus, oplyser rektor ved den midlertidige politiskole i Fredericia

På den midlertidige politiskole Uddannelsescenter Vest i Fredericia er to studerende henover weekenden testet positive for coronavirus.

Smitteudbruddet betyder, at man har hjemsendt de to klasser, hvori de smittede går. Derudover har en anden klasse uden smittede været på øvelse med en af de smittede. Derfor er denne klasse også sendt hjem.

Det bekræfter skolens rektor, Jan Bjørn, over for Ekstra Bladet:

- Lørdag morgen blev vi gjort opmærksom af en politistuderende på, at vedkommende var smittet med covid-19. Den klasse blev så bedt om at blive hjemme mandag morgen og få taget en test hurtigst muligt, siger rektoren og fortsætter:

- I tirsdags var en anden klasse så på øvelse med den klasse, hvori den smittede går. Derfor har vi også sendt den klasse hjem.

Der er altså i alt sendt tre klasser hjem, forklarer Jan Bjørn.

Suspenderer fysisk træning

Efterfølgende har skolens ledelse taget kontakt til Styrelsen for Patientsikkerhed, der via Region Syd har etableret test af samtlige medarbejdere og studerende på skolen.

- Vi testede 345 i går. Resultaterne er begyndt at løbe ind, og indtil videre er der ikke yderligere smittede, siger rektor Jan Bjørn.

Skolen har desuden valgt at suspendere alt fysisk træning. Der er heller ikke udveksling af studerende eller medarbejdere mellem Uddannelsescenter Vest og Øst i Brøndby.

I sidste uge blev fem elever på politiskolen i Brøndby testet positiv for corona, mens fire lærere også blev konstateret smittet med virussen.



Eleverne på den midlertidige politiskole i Fredericia får først mulighed for at vende tilbage til skolen mindst syv dage efter, de sidst er testet.