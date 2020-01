Smuglede kilovis af kokain ud af Danmark: Tre anholdt

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

To mænd på 28 og en mand på 49 er onsdag blevet anholdt i Danmark og Norge i en koordineret anholdelses- og ransagningsaktion gennemført af Særlig Efterforskning Vest under Østjyllands Politi og norsk politis specialenhed Kripos.

De tre sigtes for indsmugling af en større mængde kokain fra Danmark til Norge.

Det oplyser Særlig Efterforskning Vest og Kripos i en pressemeddelelse.

Aktionen foregik i Sydøstjylland, i Horsens og i Brædstrup-området, hvor der er blevet gennemført syv ransagninger. To mænd, der begge er 28, er blevet anholdt her og vil blive fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Horsens torsdag formiddag. I Norge er en 49-årig dansk mand blevet anholdt under en tilsvarende aktion. Han fremstilles i Norge med henblik på fængsling, oplyser politiet.

Politiinspektør Brian Voss Olsen oplyser, at der er tale om indsmugling af kokain 'i kilo-klassen', og at efterforskningen har stået på i længere tid.

- Det er en proaktiv indsats, som har gjort, at der er blevet beslaglagt en større mængde kokain. Indsatsen er sket i tæt samarbejde mellem dansk og norsk politi, siger Brian Voss Olsen til Ekstra Bladet.

Han ønsker ikke at oplyse, hvordan kokainen er blevet fragtet til Norge.

- Det er noget, vi godt ved, men som vil komme frem under et lukket grundlovsforhør her til formiddag. Af hensyn til efterforskningen ønsker vi derfor ikke på nuværende tidspunkt at fortælle mere om det, siger Brian Voss Olsen til Ekstra Bladet.

Han afviser, at sagen har noget som helst at gøre med de 40 kilo kokain, der i midten af december blev fundet i en container på havnen i Aarhus.

Kripos oplyser i sin pressemeddelelse, at sagen er en del af Operation Hubris, som er en større politiaktion rettet mod indsmugling af narko, og som har stået på siden foråret 2018. I Norge har politiet under operation Hubris beslaglagt over fire ton hash, 196 kilo amfetamin, 71,5 kilo kokain, 45 kilo MDMA og 25 kilo heroin.

Brian Voss Olsen fortæller til Ekstra Bladet, at der kan komme til at ske flere anholdelser i sagen. Indtil videre er der ikke noget at fortælle om en eventuel forbindelse til rocker- bandemiljøet.