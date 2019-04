Smuglere fængslet

Tysk politi har anmodet om at få to hviderussiske mænd udleveret fra Danmark. De to er mistænkt for at smugle større mængder cigaretter til Tyskland

To hviderussere på 44 og 48 år er onsdag ved Retten i Næstved blevet varetægtsfængslet i to uger i en sag om udlevering til Tyskland.

Det oplyser anklagemyndigheden hos Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi til Ekstra Bladet.

Tysk politi har udstedt en europæisk arrestordre på de to, som dansk politi modtog 28. marts. De to mistænkes i Tyskland for hver især at have taget del i indsmugling af cigaretter til Tyskland. For den enes vedkommende er der tale om fem forhold i perioden mellem begyndelsen af 2017 og indtil begyndelsen af 2018. Tyske myndigheder mistænker den anden for indsmugling af et større parti cigaretter to gange i december 2018 og januar 2019

Anklager Julie Buchwald fortæller til Ekstra Bladet, at det handler om unddragelse af skatter og afgifter i Tyskland for et ukendt beløb. Dog er beløbet så stort, at det vil kunne give en fængselsstraf, hvis de to bliver dømt.

I retten mente de to ikke, at de var involveret i det, som tysk politi mistænker dem for.

De tyske myndigheder blev opmærksomme på, at hviderusserne opholdt sig i Danmark, fordi de i Danmark er involveret i en anden sag, som de har fået dom for.

- De skulle efter planen have været udsendt fra Danmark til Hviderusland torsdag, forklarer Julie Buchwald.

Ellers er det begrænset, hvad Julie Buchwald kan fortælle om sagen fra Tyskland. Tysk politi har alene henvendt sig til de danske myndigheder med ganske få oplysninger om, hvad de mener, der er foregået.

- Men det fremgår, at indsmuglingen af cigaretter i hvert fald for den enes vedkommende er sket i forening med flere andre. Der skulle også være tale om skatteunddragelse for et større beløb, siger Julie Buchwald.

Julie Buchwald forklarer, at der alene kan ske udlevering efter anmodning fra andre lande, hvis der er udsigt til, at de anholdte kan idømmes en ubetinget fængselsstraf for det, som de er mistænkt for.

Hviderusserne er blevet varetægtsfængslet, indtil Rigsadvokaten har truffet afgørelse om, hvorvidt udlevering til Tyskland kan finde sted.