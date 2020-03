Smugling af ecstasy koster 15 års fængsel til unge mænd

Den 7. juni sidste år kørte en varebil fra Holland til Danmark med to kilo kokain i lasten og 12 kilo MDMA - også kendt som ecstasy.

Bag rattet sad en chauffør, som i Hamletsgade på Nørrebro i København mødtes med to unge mænd. Her skiftede de ulovlige stoffer hænder.

Men tilsyneladende fulgte politiet med i affæren. I hvert fald skred ordensmagten kort efter til handling og anholdt kureren og de to aftagere.

Fredag har sagen om indsmuglingen af de i alt 14 kilo narkotika ført til dom i Københavns Byret. To mænd på 18 og 26 år er blevet idømt henholdsvis seks og ni års fængsel.

Desuden har de begge fået forbud mod at opholde sig i et afgrænset område på Nørrebro. Det oplyser anklager Annika Jensen fra Særlig Efterforskning Øst (SEØ) under Københavns Politi.

Den 18-årige - Abraham Al-Bayasli - er blevet forment adgang til en del af Nørrebro i seks år efter endt afsoning. Den 26-årige - Ali Mohamad El-hajj Ali - skal holde sig væk i otte år.

Egentlig var i alt fire personer tiltalt, men to af dem mødte ikke op i Københavns Byret. Derfor skal deres sager behandles senere.

Der er tale om en mand og kvinde fra Holland.

Hele gruppen var tiltalt for sammen at have planlagt, at de to kilo kokain og 12 kilo MDMA blev smuglet fra Holland til Danmark.

Narkoen blev fragtet i en varebil af en mand, der siden er afgået ved døden. Der er derfor ikke rejst tiltale mod ham.

Han mødtes med Abraham Al-Bayasli og Ali Mohamad El-hajj Ali på Nørrebro, hvor han overleverede de ulovlige stoffer.

Mødet blev ifølge anklagemyndigheden arrangeret efter aftale med manden og kvinden fra Holland.

Anklager Annika Jensen argumenterede i retten for, at de to unge mænd skulle straffes med mellem 10 og 12 års fængsel.

Men retten mente altså ikke, at en så hård straf var passende.

- Der er udmålt to lange fængselsstraffe, og vi er meget tilfredse med hele forløbet. At man har forhindret, at den store mængde stoffer blev spredt i København, siger Annika Jensen.

- Men vi vil nu gennemgå dommen og overveje, om vi ønsker at anke.

Ali Mohamad El-hajj Ali er foruden indsmugling af stoffer blevet dømt for at have opbevaret 200 gram kokain og 985 gram skunk i en garage i Emdrup i den nordvestlige del af København.

Stofferne skulle overdrages til andre.

Samtidig er Abraham Al-Bayasli kendt skyldig i en overtrædelse af knivloven, da han samme dag, som de 14 kilo narko ankom til Danmark, var i besiddelse af en ulovlig kniv på et offentligt sted.

De dømte har efter dommen bedt om tid til at overveje, om de skal anke byrettens afgørelse til landsretten.