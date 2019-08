Smukfest-gæst i voldsorgie

En mand gik amok på vej væk fra Smukfest tirsdag aften og kan se frem til flere sigtelser for vold

Det gik voldsomt for sig for en 26-årig mand på Smukfest i Skanderborg tirsdag aften.

Det skriver Horsens Folkeblad.

Det hele startede omkring klokken 21.40, da manden valgte at forlade festivalpladsen og efterlod et spor af voldsomme hændelser bag sig.

Først gik det ud over en gruppe unge mænd, der sad på parkeringspladsen ved festivalen. Her spurgte manden om en cigaret, som han ville give 100 kroner for, men de unge mænd havde ikke cigaretter på sig.

Derfor forlod han pladsen, men han kom tilbage med et helt andet ærinde.

- Pludselig kom han løbende tilbage. sprang ind i en 19-årig mand fra Skanderborg og med et springspark ramte han ham med en sko i brystet, så forurettede væltede bagover, og stolen gik i stykker, fortæller politikommissær Poul Steffensen til avisen.

Efterfølgende blev den 26-årige efter sigende samlet op af en bil, som han senere valgte at hoppe ud af, mens den var i fuld fart i byen Gedved.

Det kostede en tur på skadestuen, hvor han fortsatte sin voldelige opførsel.

- Han fortsatte med at te sig på skadestuen. Politiet kom, og han sparkede en betjent i ansigtet, siger Poul Steffensen.

Manden er nu sigtet for vold mod den 19-årige mand på parkeringspladsen ved Smukfest og for vold mod politimanden. Desuden har politiet mistanke om, at den 26-årige mand var påvirket af stoffer.

Onsdag er han fortsat indlagt på hospitalet.