Snarrådig far forhindrede brand

En familiefar handlede korrekt og hurtigt, da der søndag udbrød brand i den 32 fods motorbåd, som han og familien sejlede rundt i.

Faderen var sammen med sin hustru og to mindre børn på vej fra Bogense til Fredericia, da der kom røg fra motorrummet.

- Manden satte derfor omdrejningerne ned på motoren. Men det bevirkede kun, at motoren gik op i omdrejninger, hvorefter motoren døde helt. Umiddelbart herefter kom der en kraftig røgudvikling fra motorrummet.

- Manden tømte en brandslukker ind i motorrummet og lukkede derefter til, fortæller Thomas Strøbeck , der er stationsleder for Dansk Søredningsselskab i Juelsminde.

Familie chokeret

Den chokerede familie ønsker ifølge stationslederen ikke at tale med pressen om den voldsomme episode i Lillebælt.

Faderen sørgede også for at slå alarm, og samtidig fik han kontakt med en nærliggende båd, som for en sikkerheds skyld fik de to små piger over.

- Vi var fremme 5-6 minutter efter at vi fik alarmen. Da var branden slukket, så vi kunne bugsere motorbåden til Juelsminde. De to små piger kom tilbage til deres forældre, og de var meget chokerede. Men vi har nogle bamser om bord i vores redningsbåd. Den lille pige fik en bamse, og nogle af redningsfolkene fik snakket med børnene, indtil vi var i havn, fortæller Thomas Strøbeck.

Lige fået båden

Det er uklart, hvad der udløste branden i motorbåden.

- Som jeg forstår det, så havde familien fra Horsens lige fået båden. Nu skal båden undersøges nærmere og takseres af forsikringsselskabet, fortæller stationslederen fra Dansk Søredningsselskab i Juelsminde.

Ved et rent tilfælde opstod der næsten samtidig også brand i en anden båd på Lillebælt. Her blev fem personer reddet over på andre både, inden den 40 fods store motorbåd begyndte at synke.

Foto: Dansk Søredningsselskab

Dansk Søredningsselskab fik slæbt motorbåden ind på lavt vand i Båring Vig, hvor den ligger med en del af skroget synligt.

Stedet er for en sikkerheds skyld også markeret.