Snekaos i Sverige: Statsminister involveret i masseuheld

DMI har i dagevis meddelt, at sne og kulde er på vej til Danmark, en i Sverige er der allerede problemer. Store problemer.

Sneen vælter ned over vores svenske naboer, og mandag formiddag var det tæt på at ende galt for statsminister Stefan Löfven.

Det skriver Aftonbladet på baggrund af oplysninger fra P4 Stockholm.

Ifølge avisen kørte statsministeren galt i et masseuheld, hvor op mod 33 biler var involveret.

- Hans bil kørte af vejen og kolliderede med en autoværn. Bilen blev så beskadiget, at Säpo (Sveriges efterretningstjeneste red) måtte finde en ny til statsministeren., lyder det.

Heldigvis er Stefan Löfven sluppet uden skrammer, og han kan efter sigende fortsætte til et pressemøde på et hospital i Uppsala.

- Det var bare et lille puf, lyder det fra hovedpersonen.

Den kæmpe ulykke er sket mellem Stockholm og Uppsala nær den lille by Knivsta. Politiet er stadig i gang med at danne et overblik over situationen, men angiveligt skulle 33 biler være involveret.