Snød kvinder for millioner: Nu er han anholdt

Israelsk mand, der er beskyldt for at have snydt blandt andet skandinaviske kvinder, er blevet anholdt

Den eftersøgte svindler Simon Leviev, hvis rigtige navn er Shimon Yehuda Hayut, er blevet anholdt af Interpol i Grækenland.

Det oplyser hans advokat til norske VG.

Den israelske mand er berygtet for tilsyneladende at have snydt kvinder for enorme beløb ved at narre dem til at tro, at han selv er velhavende, hvorefter de er blevet narret til at 'låne' ham høje beløb, som de aldrig får tilbage.

Efter at have snydt kvinder i flere lande er han blevet efterlyst internationalt, men nu er han altså tilsyneladende blevet anholdt.

- Han blev arresteret i Athen i Grækenland. Han ringede til mig fra lufthavnen. Interpol anholdt ham, tror jeg, siger Yaki Kahan, der er Simon Levievs advokat til VG.

Han fortæller, at han kun talte med den efterlyste svindler i et par minutter.

- Jeg ved ikke, hvor de tager ham hen. Jeg ved ingenting. Jeg ved bare, at de anholdt ham i lufthavnen i Athen. De tog hans mobiltelefon, og det er det, siger advokaten.

VG har tidligere dybdegående beskrevet, hvordan Leviev med udgangspunkt i Tinder fik kontakt til kvinder, som han forførte med overvældende luksus, der blandt andet bød på dyre biler og privatfly, inden han pludselig lånte enorme pengebeløb fra dem og forsvandt sporløst. Det samme mønster har gentaget sig flere gange, hvorfor det tyder på, at han fik én kvinde til at betale for den luksus, han inviterede den næste til.

Simon Leviev er tidligere dømt for bedrageri i Finland, men han har altså efterfølgende tilsyneladende fortsat svindlen.

