Snød sig til 24 milliarder: Nu er han anholdt igen

For anden gang er den anklagede storsvindler Markus Braun blevet anholdt

Den tidligere administrerende direktør i Wirecard Markus Braun er blevet anholdt og anklaget for svindel.

Det skriver Financial Times.

Wirecards enorme kassebeholdning på, hvad der svarer til 14 milliarder kroner, eksister ifølge den tyske anklagemyndighed ikke.

Kassebeholdningen i Brauns selskab er således blevet pumpet kunstigt op for at snyde potentielle investorer og låneudbydere.

Samlet set mener man, at Braun og hans kumpaner har snydt sig til næsten 24 milliarder kroner.

Korthus

Korthuset omkring Wirecard kollapsede i sidste måned, men anklagemyndigheden mener, at Brauns svindel startede allerede i 2015.

Braun har tidligere været anholdt i sagen, men en dommer i München har trukket kautionen på fem millioner euro tilbage, og Braun er således blevet anholdt igen.

I alt fire tidligere Wirecard-ansatte blevet anholdt.

Wirecard var et såkaldt fintech selskab, der levede af at formidle betalinger via nettet eller kreditkort.

