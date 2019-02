Snød velhavende kvinder: Købte guldbarrer til falske politifolk

Betjente fra 'bagmandspolitiet' overtalte ofre til at købe guldbarrer for at sikre deres formuer mod svindlere. Sagen vokser, siger politiet

To velhavende ældre kvinder i Værløse nord for København lod sig overtale af falske politifolk fra bagmandspolitiet til at købe guldbarrer for cirka halvanden million kr., så deres formuer var sikret imod svindlere.

I stedet var det de falske politifolk, der sørgede for at få udleveret guldet.

I det ene tilfælde blev udbyttet guldbarrer for godt 1.034.000 kr. samt to Rolex-ure til 161.000 kr., som det 78-årige offer også blev overtalt til at købe med sit NemID.

I det andet tilfælde købte en 95-årig kvinde guldbarrer for 442.000 kr. hos en københavnsk guldhandler, men Nordsjællands Politi fik forhindret, at guldbarrerne blev udleveret til svindlerne, der blev anholdt.

Fem unge mænd på 16 og 17, to 18-årige og en 22-årig sidder nu varetægtsfængslet for bedrageri, mens politiet leder efter en eller flere formodede medskyldige og bagmænd.

Flere af de nu fængslede er angiveligt blevet truet af de ukendte bagmænd.

Tre af de sigtede har danske navne, mens de to sidste har udenlandske navne. De anholdte er fra Nordsjælland og Københavns Vestegn.

Finder flere ofre

Sagen er også ved at vokse sig større, fordi der formentlig er flere ofre end de to kvinder, som politiet hidtil har kendt til.

- Vores efterforskning har vist, at der er flere forurettede end de to, og at der er benyttet samme fremgangsmåde, siger politikommissær Michael Gaml, Nordsjællands Politi.

Han vil dog endnu ikke sætte tal på hverken antallet af ofre eller de beløb, som de menes snydt for. Efterforskningen kører for lukkede døre.

- Der er ikke sket flere anholdelser, men vi har mistanke om, at der er flere på fri fod, siger Michael Gaml.

Dansk politi advarer: Dette trick kan lænse din konto

De tre først anholdte på 16, 17 og 18 år blev varetægtsfængslet ved retten i Lyngby 7. februar, hvor de blev sigtet for bedrageriet mod den 95-årige, der blev narret af falske betjente til at købe guldbarrer for 442.000 kr. hos en guldhandler i København.

Ifølge sigtelsen henvendte de unge sig til den 95-årige fra 5. til 6. februar og udgav sig for at være politifolk, hvorefter de instruerede hende i at købe guldbarrerne. Først ringede de til hende, siden mødte de op på hendes bopæl.

Guldbarrer og ure forsvundet

12. februar blev en 18-årig varetægtsfængslet for svindlen mod den 78-årige, hvor han og en eller flere medgerningsmænd fra 7. januar til 21. januar henvendte sig til kvinden og sagde, de var fra bagmandspolitiet. Hun købte guldbarrer for 1.034.414 kr. og to Rolex-ure til 161.000 kr., som de falske betjente fik udleveret.

Guldbarrerne og Rolex-urene er stadig ikke fundet.

14. februar blev en 22-årig varetægtsfængslet for fire uger og sigtet for begge svindelnumre. Han nægter sig skyldig.

Det var under efterforskningen af svindlen mod den 78-årige, at politiet opdagede, at den samme kreds af gerningsmænd nu var i færd med at snyde den 95-årige til at købe guldbarrer.

- I den aktuelle sag ved vi, at de ældre i flere dage har gået alene med et pres om igen og igen at skulle skaffe værdier til gerningsmændene uden at turde involvere deres pårørende, og det er uacceptabelt, sagde politikommissær Michael Gaml efter anholdelserne.