Snydt af dansende pirat-taxachauffør

En 21-årig mand fik tidligt søndag morgen stjålet sin pung af en mand, som kørte pirat-taxa under det, der vist sagtens kan kaldes ganske usædvanlige omstændigheder.

Det skriver Østjyllands Politi i deres seneste døgnrapport.

Den 21-årige har fortalt til politiet, at han omkring klokken fire om morgenen stod på Fiskergyde i det centrale Aarhus, da han blev tilbudt et lift af en fremmed mand. Den 21-årige takkede ja til liftet og blev kørt til Skejby Centret, hvor han betalte et mindre beløb til chaufføren via MobilePay.

Efter at have ordnet betalingen lokkede chaufføren den 21-årige mand til at danse en ”farveldans” med ham. De to mænd dansede således lidt sammen i den lune sommermorgen, inden chaufføren kørte igen.

Efterfølgende opdagede den 21-årige så, at hans pung var stjålet fra bukselommen. Han fik dog heldigvis kun stjålet nogle få hundrede kroner i kontanter og sit dankort, som han dog nåede at spærre, inden der blev trukket penge fra hans konto.

Advarer inden festugen



Østjyllands Politi opfordrer kraftigt til, at man ikke benytter sig af pirat-taxaer, da der er risiko for at blive snydt, bestjålet eller røvet. Tag en autoriseret taxa, benyt offentlige transportmidler eller få en ven til at hente dig.

Østjyllands Politi vil have ekstra fokus på pirat-taxaer under den kommende Aarhus Festuge, som begynder på fredag. Her er der tidligere anmeldt en del forhold, hvor pirat-taxachauffører har snydt folk på forskellige måder.

- Selvom det er en pudsig fremgangsmåde, så er det slet ikke første gang, at vi har en sag, hvor en chauffør byder en kunde op til dans som en afledningsmanøvre. Vi har også set sager, hvor pirat-taxachauffører giver kunder et kram, når de sætter dem af samtidig med, at de bestjæler folk, fortæller kommunikationsmedarbejder hos Østjyllands Politi, Jakob Christiansen, til Ekstra Bladet.



Pirat-taxachaufføren beskrives som:



• Mellemøstlig af udséende, brun hud

• Cirka 25-30 år

• Cirka 190 centimeter høj

• Kort, sort hår

• Talte dansk

• Iført blå cowboybukser

• Kørte i lys, mellemstor bil – muligvis stationcar

Se også: Kæmpe bøde: 25-årig taxapirat straffet hårdt

Se også: Politiet advarer mod farlig fidus under festuge