Søger mystisk vidne efter dødsulykke

En mand mistede lørdag aften livet i en ulykke på Herningmotorvejen ved Galten, da han af ukendte årsager pludselig gik ud på vejen og blev ramt af en bil.

Ulykken skete omkring klokken 17:30.

Sydøstjyllands Politi efterlyser nu vidner på til episoden for at finde en forklaring på, hvorfor manden befandt sig på kørebanen.

- Indtil videre ved vi simpelthen ikke, hvad der er foregået, men det håber vi, at nogen kan hjælpe os med at få klarlagt, siger vagtchef hos Sydøstjyllands Politi, Jesper Brian Jensen til Ekstra Bladet.

- Det er atypisk, at nogen befinder sig sådan et sted, så vi håber at kunne få et overblik over hans færden.

Området omkring motorvejen ved Galten består af store marker.

Sydøstjyllands politi efterlyser vidner til uheldet på Herningsmotorvejen ved Galten lørdag omkring kl. 17:30. Vi vil specielt gerne i kontakt med føreren af den bil, som standsede op foran den sølvgrå VW Passat som var involveret i uheldet. Henvendelser til 114. #politidk pic.twitter.com/TCsIt51R6J — SydøstjyllandsPoliti (@SydOjylPoliti) December 29, 2019

Kørte væk igen

Særlig én mystisk episode i forbindelse med dødsulykken er politiet interesseret i.

- Kvinden, der påkørte manden, holder efter ulykken ind til siden, hvor hun sidder et kort øjeblik og sunder sig. Hendes forrude er helt smadret, og hun har fået glasskår i ansigtet.

- Mens hun sidder der, er der flere biler, som kører forbi. Men en bil kommer kørende i lav fart og holder ind foran kvindens bil. Hun kan ikke se nogen detaljer ved bilen på grund af den ødelagte forrude.

- Hun sidder i bilen, og regner med, at nogen kommer hen til hende, fordi de er holdt ind. Men efter kort tid kører bilen igen.

- Vi vil meget gerne i kontakt med føreren af den bil, siger Jesper Brian Jensen.

Vidner kan kontakte politiet på telefon 114.

