Søger vidner: Bil beskudt flere gange

En ung mand havde lige sat sin kammerat af, da en ukendt gerningsmand skød 2-3 gange mod bilen. Den sorte VW Golf personbil blev ramt to gange, men ingen personer blev ramt.

Det skete mandag aften klokken 23.14 ud for adressen Ågården i Ishøj. Kun en person affyrede skud, men gerningsmanden var sammen med flere andre personer.

Politiet efterlyser nu vidner, der har set noget mistænkeligt i området før, under eller efter skyderiet.

- Vi er meget interesseret i at høre fra folk, der har set eller hørt noget om skyderiet og en lille mørk bil, der flygter fra stedet. Vi har desværre ikke noget registreringsnummer, siger politikommissær Ole Nielsen fra Københavns Vestegns Politi og siger, at der i hvert fald har været nogle navngivne vidner på stedet.

- De har været i kontakt med dem, der er blevet skudt efter. Men de var kørt, da vi kommer derned, siger Ole Nielsen.

Foto: Kenneth Meyer

- Hvad har de forurettede forklaret?

- Det kan jeg ikke løfte så meget af sløret for, men de er afhørt, og de er uforstående over, hvad der er sket, siger Ole Nielsen.

Det er dog ikke nogen, politiet kender fra bandemiljøet, og endnu er baggrunden for skyderiet uvis.

Foto: Kenneth Meyer

- Vi er ved at undersøge motivet, men jeg kan ikke sige noget om det på nuværende tidspunkt.

Siden skyderiet har Københavns Vestegns Politi intensiveret patruljeringen i området, og politiet indsatte mandag morgen en mobil politistation i området for at give borgerne mulighed for at kontakte politiet direkte, hvis de har oplysninger eller spørgsmål i forbindelse med skyderiet.

Den vil foreløbigt være i området frem til klokken 18 i dag.

Har man oplysninger i sagen, kan Københavns Vestegns Politi kontaktes på 43861448.