Søger vidner: Kvinde fik lussing i bussen

En 27-årig kvinde fik en lussing i bybussen i Aarhus - det skriver Østjyllands Politi i deres døgnrapport.

Gerningsmanden virkede påvirket, eller som om han havde vrangforstillinger, oplyser politiet.

Kvinden var på vej på arbejde og kørte med bus nr. 2A med kurs mod Skejby fra Busgadeen omkring kl. 22 søndag aften.

Her sad hun og talte med en kollega, da hun blev opmærksom på en mand, der sad og stirrede på dem. Manden sagde på et tidspunkt noget til de to kvinder, men de kunne ikke høre hvad.

Pludselig rejste manden sig og gik hen mod den 27-årige og gav hende en lussing. Han stod umiddelbart efter af ved stoppestedet ved Trillegården.

Manden beskrives som: 20-30 år, meget sort i huden, under 177 cm høj og kraftig af bygning.

Han var iført sort vinterjakke

Virkede påvirket, høj på et eller andet, som om han havde vrangforestillinger

Østjyllands Politi hører gerne fra vidner, der kan have oplysninger om manden, på tlf. 114.