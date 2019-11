Søger vidner: Kvinde voldtaget på åben gade

I en sag om en grov voldtægt på Exnersgade i den centrale Esbjerg efterlyser politiet nu tre personer.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Det voldsomme overfald fandt sted sent søndag aften 10. november, da en 28-årig kvinde blevet stoppet af tre mænd. Her blev kvinden efter sigende voldtaget og røvet på en trappe på åben gade.

Derfor søger politiet nu vidner eller oplysninger om de tre gerningsmænd.

'Kan du hjælpe med, hvem de tre mænd kan være, eller har du andre oplysninger i sagen, bedes du ringe til telefon 114 eller skrive en mail til SJYL@politi.dk', skriver politiet.

Ekstra Bladet har talt med Helle Lundberg fra kommunikationsenheden, der oplyser, at de af hensyn til efterforskningen ikke kan sige mere på nuværende tidspunkt. Derfor kan hun heller ikke svare på, om alle tre er mistænkt for at have voldtaget kvinden.