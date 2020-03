Søges efter spektakulært diamant-kup

Kuppet kaldets for et af de største kunst-tyverier i efterkrigstidens Tyskland

En fantomtegning af en af de formodede gerningsmænd bag et spektakulært juveltyveri deles nu af politiet i Dresden.

Ifølge politiet slog gerningsmændene til i nattens mørke 25. november sidste år og stjal historiske og uvurderlige diamant-smykker fra kunst-samlingen på museet Grünes Gewölbe i Dresden residensslot.

Slottet gemmer på Europas største kunstsamling og tyvene havde ifølge politiet planlagt kuppet ned til mindste detajle.

Ifølge politiet var der flere om at planlægge kuppet, mens to personer udførte det på få minutter. Politifoto

På bedste Olsen-bande maner havde tyvene således først sikret sig arbejdsro ved at starte en brand i en lokal strømfordelingsstation tæt på slottet.

Kortslutningen mørklagde området omkring slottet og deaktiverede samtidig museets alarmer, så de to tyve ubemærket kunne klippe jerngitteret på et renaissanceslottets vinduer over.

Herefter skaffede tyvene sig adgang til museumshallerne og udførte kuppet på blot få minutter.

På trods af strømafbrydelsen fangede overvågning fra stedet, hvordan den ene gerningsmand med stor kraft smadrede en glasmontre med de værdifulde smykker, inden gerningsmændene forsvandt i mørket.

Politiets teknikere om morgenen efter tyveriet. Foto: Ritzau Scanpix

Tyvene slap af sted med tre uvurderlige diamanter herunder brilliant-udskåret diamanter, som tilhørte 1800-tallets kurfyrste August den Stærkes smykkesamling.

Siden tyveriet i november har det tyske politi været på bar bund, men nu deler de fantomtegningen i forsøget på at finde frem til gerningsmændene.

En efterforskning har slået fast, at mens to mænd udførte kuppet, har fem andre personer formentlig bistået med planlægningen. Det skriver den tyske avis Bild.

En udbrændt Audi fundet i en parkeringskælder ikke langt fra gerningsstedet menes at være tyvenes flugtbil.

Gerningsmændene forlod residensslottet i en Audi, der senere blev fundet udbrændt. Politifoto

Det spektakulære kup har siden november trykket overskrifter i flere internationale medier.

Til den engelske avis The Guardian fortæller museets direktør, at tyvenes udbytte er uvurderligt.

- Vi kan ikke sætte en pris på smykkerne, fordi de simpelthen er umuligt at sælge, siger direktør Marion Ackermann, der tidligere har henvendt sig direkte til tyvene med budskabet om ikke at skille i de uvurderlige smykker ad for at få fat i de påsatte diamanter.

- Smykkernes historiske værdi overstiger langt værdien af de påsatte sten, siger hun.

Et af de stjålne smykker. Foto: RItau Scanpix

Museets direktør opfordrer tyvene til ikke at skille de uvurderlige smykker ad for at få adgang til de kostbare ædelsten. Foto: Politifoto