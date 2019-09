Søgte tilfugt efter voldsomt overfald: Politi søger vidner

Ulstrupvej har været afspærret i over en time, mens politiet ledte efter to gerningsmænd bag et voldsomt overfald

Politiet modtog 14:57 et opkald fra en Shell-tank på Gørlev Landevej.

Her havde en mand søgt tilflugt efter at være udsat for grov vold. Midt- og Vestsjællands Politi har siden været til stede på Ulstrupvej, som blev afspærret umiddelbart efter.

- Vi søger to gerningsmænd, der har forladt området i en mindre, hvid bil, siger Michael Sehested, vagtchef i Midt- og Vestsjællands Politi.

Politiet nåede ikke at snakke med den tilskadekomne, som var blevet sendt med en ambulance og er nu overført til Rigshospitalet.

De er i gang med at gennemføre tekniske undersøgelser og vil gerne have hjælp fra eventuelle vidner til at blive klogere på situationen.

- Vi ser eller hører gerne fra vidner, der må have set eller hørt noget i relation til overfaldet, siger Michael Sehested.