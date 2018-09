Sølvtøj for millioner stjålet: Har du set disse pletter?

En stige med maling-pletter kan vise at være et centralt spor i sagen om et tyveri af sølvtøj for millioner, hvor der i øvrigt er udlovet dusør på tre millioner kroner, hvis sølvtøjet kommer retur

Det dristige tyveri af sølvtøj for op mod 10 millioner kroner fra en villa i Gentofte i weekenden efterforskes fortsat af politiet, der i dag offentliggør et muligt centralt spor i sagen.

Da tyveknægtene formåede at omgå alarmsystemer og slippe ind på husets førstesal, brugte de blandt andet en stige. Stigen stammer ikke fra boligen, hvor indbruddet blev begået, og den tilhører heller ikke de nærmeste naboer, meddeler politiet.

- Stigen kan vise sig at være et vigtigt spor i sagen, da den potentielt kan hjælpe os med at fastlægge, hvilken rute gerningsmændene har benyttet den pågældende nat. Derfor vil vi meget gerne høre fra stigens ejer eller andre, der ved noget om den, fortæller politikommissær Henrik Sejer fra Nordsjællands Politi.

Stigen beskrives som en såkaldt multistige, der måler 160 cm i sammenklappet tilstand. Af kendetegn har den tre karakteristiske pletter med maling på stigens ene side.

Til Ekstra Bladet siger politikommissæren, at der meget muligt kan være tale om en stige fra et håndværkerfirma, som har markeret deres ting ved at male tre pletter på.

- Hvis vi finder ud af, hvor stigen er stjålet fra, kan det måske give os nye spor og føre os i den rigtige retning, siger han.

Nordsjællands Politi søger information om en stige, der blev benyttet under et indbrud i en bolig i Gentofte natten til den 8. september, hvor der blev stjålet antikt sølvtøj. Bemærk maling-platterne på siden. Foto: Politiet

Politiet håber, at nogen derfor husker at have set eller kender til stigen.

Ejeren af sølvtøjet har efter indbruddet udlovet en dusør på 3 millioner kroner til den, der kan bringe det stjålne sølvtøj tilbage til ejeren, men det er endnu for tidligt at sige, om information om stigen udløser dusøren.

- Det er ikke muligt for mig at sige, om man får del i dusøren, hvis information om stigen viser sig at lede os på sporet af sølvtøjet, men jeg håber, at folk vil kontakte os alligevel, siger Henrik Sejer.

Politiet har efter indbruddet sagt, at det var udført meget professionelt. Politiet vil ikke oplyse nærmere om ejeren af sølvtøjet.

Den stjålne sølvskat dækker over blandt andet sølvfade, lysestager og suppeterriner og stammer fra 1600- og 1700-tallet. De er beskyttet af den danske kulturarv.

Nordsjællands Politi kan kontaktes på 114.