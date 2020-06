Søn til drabstiltalt: Lov mig du ikke gør noget dumt

RETTEN I HILLERØD (Ekstra Bladet): Da en 63-årig mand ifølge politiet på bestialsk vis havde dræbt sin kæreste og flygtede til Tyskland, iværksatte politiet en aflytning af hans mobiltelefon.

Et opkald, som manden modtog, mens han var efterlyst for drabet på den jævnaldrende kvinde, er onsdag formiddag blevet afspillet i retten, hvor der senere i dag bliver afsagt dom.

På optagelsen hører man den tiltaltes søn, der ringer og beder sin far om at komme hjem.

- Jeg savner dig.

Derudover trygler han ham adskillige gange om ikke at gøre noget dumt.

- Du må ikke gøre noget dumt vel. Lov, du ikke gør noget dumt, lyder det blandt andet.

Sønnen lyder desperat, mens hans far mumler og flere gange siger, at han ringer i morgen.

Du skal ikke tilgive mig

Sønnen siger på et tidspunkt, at han ved det hele og tilgiver ham, hvorpå faderen siger:

- Nej, du skal ikke tilgive mig. Det var bare så frygteligt, det hun gjorde mod mig, lyder det videre.

Det erklærer sønnen sig enig i, da han siger, at han godt ved, at kvinden, som på det tidspunkt er fundet dræbt i sin lejlighed, har røvrendt ham.

Før faderen afbryder samtalen, afslører han ifølge anklageren, at han godt ved, at han har slået kvinden ihjel:

- Jeg kommer ind og sidde i otte år.

Anklageren har ved dagens retsmøde holdt sin procedure og slået fast, at han mener, det er uden for enhver tvivl, at den tiltalte har dræbt sin kæreste.

Selvom anklager Michael Qvist indledte med at sige, at han ikke ønskede at sammenligne drabet med den måde, som den tiltalte adskillige gange i løbet af sit liv har nedlagt jagtbytte på, så var det lige præcis det billede, han malede.

Tiltalt for makabert knivdrab: Pyntede liget med roser

Slagtet som et dyr

At den tiltalte slagtede sin kæreste, der netop havde gjort det forbi med ham, som et af de vildsvin, den tiltalte tidligere under sagen har beskrevet dør hurtigt, når man skærer halsen over på den.

- Man har stort set skåret halsen over (på kvinden, red.), lød det.

Den tiltalte har ved et tidligere retsmøde forklaret, at hans hukommelse fra den skæbnesvangre dag, hvor hans store kærlighed mistede livet, er fyldt med huller.

Anklageren tror ikke på, at den tiltalte ikke kan huske sine 'ugerninger', som han forlod Danmark for at komme væk fra.

Den tiltaltes forsvarsadvokat Betina Hald Engmark bad i sin procedure domsmandsretten om at idømme hendes klient rettens mildeste dom.

Den tiltalte er beskyttet af et navneforbud. Det gælder også offeret for drabet.

Ekstra Bladet følger sagen.