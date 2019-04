Søn til forsvundet: Det påvirker mig meget lige nu

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Familien til 68-årige Kiehn Georg Andersen er dybt frustrerede og kede af det over, at den 68-årige mand er sporløst forsvundet efter en mistænkelig brand i hans hus på Kalundborgvej 34 i Ruds Vedby, som politiet blev kaldt ud til søndag morgen klokken 6.09.

- Jeg ved ingenting. Jeg ved lige så lidt, som I gør. Jeg synes simpelthen, at det er er så frustrerende, siger sønnen Jack Andersen til Ekstra Bladet.

På Facebook skriver han i et indlæg, som han har givet Ekstra Bladet lov til at viderebringe, at flere og flere er begyndt at skrive til ham om om hans far.

'Vil i ikke please lade vær med det. Det påvirker mig meget lige nu. Og til alle som har skrevet eller tænkt det jo det er min fars hus som er brændt og vi leder efter ham. Jeg vil håbe at alle vil kigge i skure og udhuse og youname it i lokal området af ruds vedby. Jeg skriver når jeg føler for det', skriver han i indlægget.

Her deler han også links til artikler om efterlysningen af hans far med ordene: 'Del del så vi kan få far/farfar hjem'.

Kiehn Georg Andersen er farfar til to børnebørn. Derudover fortæller den dybt påvirkede søn, at faderen er pensionist og en ivrig møntsamler. Udover at han er formand i Vestsjællands Numismatiske Forening i Slagelse, går han også på jagt og handler med antikviterer.

Jack Andersen kan slet ikke forestille sig, at hans far skulle kunne finde på at forsvinde frivilligt.

Politiet offentliggjorde mandag dette billede af Keihn Georg Andersen og opfordrer alle til at kontakte dem, hvis de ved noget.

Sydsjællands- og Lolland Falsters Politi valgte mandag at efterlyse Kiehn Georg Andersen med navn og billede.

De rykkede søndag massivt ud på brandstedet, der blev undersøgt med hundepatruljer, drone og kriminalteknikere.

Men undersøgelserne har endnu ikke givet politiet vished om, hvad der er foregået. Efter den minutiøse gennemgang af huset, er det sikkert, at Kiehn Georg Andersen ikke ligger der.

Politiinspektør Kim Kliver fra Sydsjællands- og Lolland Falsters Politi ønsker på Ekstra Bladets forespørgsel ikke at kalde det for en drabsefterforskning, men han medgiver, at de har rullet et stort apparat ud og siger, at det er en sag, de tager meget alvorligt.

Politiet brugte droner i eftersøgningen. Foto: Per Rasmussen

Han ønsker ikke på nuværende tidspunkt at komme nærmere ind på en mulig brandårsag, om de har fundet spor i huset, der tyder på en forbrydelse, eller om der er stjålet noget.

Personer, der kender til Kiehn Georg Andersens færden lørdag og søndag opfordres til at kontakte politiet på 114.