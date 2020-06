Sønner sigtet for drab: Jeg er vågnet i et mareridt

Et brødrepar på 23 og 25 år er blevet sigtet for drab

En mor har mistet sin søn for altid, og en anden mor står nu i en situation, hvor to af hendes børn er blevet fængslet for det brutale drab på en 28-årig mand i Nordskoven 50 meter fra Haslevej nord for Rønne på Bornholm.

Den meget ulykkelige mor afviste onsdag venligt Ekstra Bladets forespørgsel om, hvorvidt hun ville udtale sig om sagen, da vi mødte hende på hendes bopæl.

- Jeg er dybt ulykkelig over situationen, og jeg føler med den afdødes familie, sagde hun blot og tilføjede:

- Jeg er vågnet op i et mareridt, som ikke forsvinder.

Hendes sønner på 23 og 25 år blev anholdt i løbet af tirsdagen, efter at det 28-årige offer blev fundet død af en forbipasserende ved en overdækket bålhytte tirsdag morgen klokken 06.11.

Foto: Pelle Rink

Brødreparret blev fremstillet i et grundlovsforhør i Retten i Rønne, der blev holdt for lukkede døre. Men det fremgår af sigtelsen læst op i den åbne del af retsmødet, at den 28-årige blev dræbt i tidsrummet mellem klokken 00.39 og 06.11. Brødrene udsatte ifølge politiet deres offer for slag med blandt andet næverne, rafter og flasker, ligesom han blev ramt af flere knivstik.

Han fik desuden ifølge sigtelsen et knæ presset mod halsen.

De to brødre blev efter langvarige forhør i retten varetægtsfængslet i fire uger på en begrundet mistanke om, at de er skyldige i sigtelsen. De erkender grov vold, men nægter sig skyldige i drab.