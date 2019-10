Søren dømt til livstid i Grækenland: Nu er han snart på fri fod i Danmark

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): 48-årige Søren Bruhn blev i 2014 idømt fængsel på livstid i Grækenland.

Nu kan han snart vende næsen mod Danmark og friheden.

Det har en dommer i Københavns Byret mandag afgjort.

Siden Søren Bruhn som 43-årig kun iført underbukser blev lagt i håndjern og kørt til en politistation i Athen, har han nægtet sig skyldig i den alvorlige narkoforbrydelse, han året efter blev idømt fængsel på livstid for.

Græsk politi fandt ved en ransagning i april 2013 415 kilo hash lastet i Tyrkiet i Bruhns lastvogn på en parkeringsplads i byen Aspropyrgos.

Danskeren har vedholdende nægtet ethvert kendskab til stofferne, som var gemt mellem krydderier og oste, og har fastholdt, at hashen var blevet lastet uden hans viden.

Ikke ligeså hård straf i Danmark

Søren Bruhn blev oven på dommen flyttet fra et fængsel i Athen til fængslet på øen Korfu i Middelhavet, hvor han siden har afsonet.

En appelret i Athen nedsatte i april 2018 livstidsstraffen til 20 års fængsel, hvilket en tilsvarende forbrydelse i Danmark ikke ville kunne give.

Herefter anmodede både Søren Bruhn og de græske myndigheder Danmark om, at danskeren kunne udstå resten af sin straf i sit fædreland.

Det skulle dommer Helle Hastrup mandag tage stilling til i Nytorvs retssal 6. Der var altså ikke tale om, at den danske dommer kunne omstøde grækernes afgørelse, men konvertere straffen, så den svarede til danske forhold.

Anklager Anne Wind mente, at forbrydelsen skulle veksles til ti års fængsel, mens Søren Bruhns forsvarer, Ole Theut, nedlagde påstand om seks års fængsel, subsidiært ti års fængsel.

To måneder efter Søren Bruhns 42-års fødselsdag blev han anholdt i Grækenland. Nu er han snart på vej hjem. Privatfoto

Halvering af straf

Der var afsat to timer til domsforhandlingen, men der gik ikke engang en time, før dommeren gav anklageren medhold.

Ole Theut orienterede straks dommeren om, at han ikke ville anke afgørelsen, men håbede, at hans klient hurtigst muligt kunne sendes hjem. Det fik dommeren til straks at trække sig tilbage for at skrive dommen og anklageren til at love at gøre sit for at fremme processen.

Selvom konverteringsdommen lyder på ti års fængsel, er Søren Bruhns dage bag tremmer talte. Han har efter danske forhold udstået sin straf, da man i Danmark typisk afsoner to tredjedele.

Ifølge Søren Bruhns forsvarer vil hans klient dog formentlig blive varetægtsfængslet for en kortere bemærkning, når han atter står på dansk jord.

Mor og far venter på Sydfyn

Forsvareren ville ikke udtale sig om, hvorvidt han var tilfreds med afgørelsen, ligesom han ikke ville fortælle, hvordan hans klient har det:

- Det har jeg ingen kommentarer til.

Et ældre ægtepar var mødt op i retten for at bakke den dømte dansker op.

- Det var det, vi havde forventet, sagde tidligere lastbilchauffør Bent A. Hansen, som er kendt under navnet 'Bent Slagter'.

'Bent Slagter' var mødt op i Københavns Byret for at støtte Søren Bruhn. Foto: Ekstra Bladet

Den 69-årige mand fra Falster og den et år yngre hustru, Hanne Hansen, havde håbet på en mildere dom:

- Han har fået straf nok og har siddet under kummerlige forhold, sagde 'Bent Slagter', som alligevel glæder sig på Søren Bruhns vegne - og især den dømtes forældres.

- Han har en mor og far på Sydfyn, som var bange for, at de aldrig ville få ham at se igen.