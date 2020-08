Søren sporløst forsvundet

I otte dage har der ikke været livstegn fra 48-årige Søren Jens Johansson.

Han forlod sit hjem i Gistrup ved Aalborg i sin mellemblå Audi A4 stationcar 8. august om eftermiddagen, og dagen efter blev hans tysk indregistrerede køretøj registeret i Køge klokken 20.33 af automatisk nummerplade genkendelse.

Samtidig var der også en kontanthævning i området.

- Så vi er ikke umiddelbart i tvivl om, at det er ham, der er registreret i området. Ellers har vi ikke andre livstegn fra ham med telefon eller andet, siger politikommissær Kenneth Rodam, efterforskningsleder i Nordjyllands Politi.

Politiet offentliggør nu billeder af en bil af samme model som den 48-årige mands Audi i håb om, at det kan hjælpe dem videre i eftersøgningen og give mandens bekymrede familie vished.

Det er en bil af denne model, som Søren Jens Johansson kørte væk i. Politifoto

- Det er vigtigt for os at finde bilen, så vi har et sted, vi kan lede fra, siger Kenneth Rodam.

- Er det ikke mærkeligt, at bilen er gået under radaren i otte dage?

- Hvis den holder på en parkeringsplads, hvor der altid holder mange biler, så lægger man ikke nødvendigvis mærke til det, siger politikommissæren, der også opfordrer Søren Jens Johansson til selv at rette henvendelse til sin familie og politiet, hvis han ser efterlysningen.

Søren Jens Johansson beskrives som 48 år, cirka 195 centimeter høj og atletisk af bygning. Han har en tatovering på højre overarm.

Den mellemblå Audi A4 stationcar, som han kørte væk i, har den tyske nummerplade: BSCR9953

Hvis man oplysninger i sagen, skal man kontakte Nordjyllands Politi på telefon 114.